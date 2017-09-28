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Жительница Свободного стала финалисткой всероссийского конкурса «Мисс молодежь»

Жительница Свободного стала финалисткой всероссийского конкурса «Мисс молодежь»

Сотрудница отделения Пенсионного фонда из Свободного, вышедшая в полуфинал международного конкурса «Мисс офис», параллельно участвует в социально направленном конкурсе «Мисс молодежь». В нем Наталье Королевой удалось стать финалисткой. В ноябре девушка отправится на финальный тур в Москву.

«Я давно хотела поучаствовать в этом конкурсе и вот наконец решилась. Он интересен тем, что близок мне, потому что я работаю в социальной сфере, и этот конкурс как раз социально ориентирован. Необходимо было до 31 августа сдать отчет, видеовизитку и надо было вести блог о проведенных мною социальных акциях. У меня направление работы с социально незащищенными группами населения, моя профессиональная деятельность на это направлена. Поэтому я проводила различные акции на работе. Кроме того, я организовывала мероприятия и в нерабочее время», – рассказала амурчанка Наталья Королева.

Девушке удалось выйти в финал конкурса. Основными критериями отбора являлись: реализация социальных акций, медийность, активность ведения блога участницей, личные достижения. Всего в финальном этапе оказались 24 девушки.

Финал состоится в Москве в Государственной думе РФ. Выступление участниц будет состоять из трех этапов: видеовизитка, презентация реализованных социальных акций, ответы на вопросы членов жюри.

По предварительной информации, финал пройдет во второй половине ноября 2017 года. О точной дате проведения церемонии сообщат дополнительно. По итогам церемонии будут выбраны: «Мисс молодежь 2017», «Вице-мисс молодежь 2017», «Мисс зрительских симпатий 2017».

Как сообщалось ранее, Наталья Королева также стала полуфиналисткой конкурса «Мисс офис». Сейчас на сайте конкурса проводится голосование за участниц. 1 декабря состоится финальное шоу в Москве, где назовут имя победительницы.

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#жизнь #конкурсы

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