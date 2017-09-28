Умер Хью Хефнер – кумир Америки, основавший Playboy

Фото: ТАСС

По сообщению пресс-службы компании Playboy Enterprises, которое приводит ТАСС, «Хью Хефнер, американский кумир, который в 1953 году представил миру журнал Playboy и превратил компанию в один из самых известных в мире американских брендов в истории, спокойно ушел из жизни вследствие естественных причин в своем доме — особняке Playboy — в окружении любимых. Ему был 91 год».

Хью Хефнер родился в 1926 году в семье бухгалтера и учительницы протестантского вероисповедания. Он рассказывал, что его родители были хорошими людьми, которые сдерживали все свои порывы, в семье было запрещено обниматься и целоваться.

В 1944 году Хефнер окончил среднюю школу и корреспондентом пошел на военную службу. Этот опыт пригодился ему при работе в журнале Esquire – там-то ему и пришла в голову идея создания собственного издания. В декабре 1953 года свет увидел первый номер Playboy, на обложке которого красовалась актриса Мэрилин Монро. К слову, в 1992 году Хефнер заплатил 75 тысяч долларов за то, чтобы быть похороненном рядом с ней, пишет РИА Новости.

В создание журнала он вложил 600 своих долларов и 10 тысяч долларов инвестиций, пишет «Интерфакс».

Playboy стал отправной точкой для создания развлекательной империи Хефнера, которая достигла пика развития в 70-е годы. Тогда в нее входили сеть клубов с официантками в фирменной одежде в виде кроличьих ушек и хвостиков, джазовый фестиваль и телешоу.

С 2000 года Хефнер жил в особняке, окруженный семью молодыми женщинами в возрасте от 18 до 28 лет. Медиамагнат не скрывал, что для поддержания устоявшегося образа жизни пользуется виагрой. Где его похоронят, пока не сообщается.

Фото: ТАСС

По сообщению пресс-службы журнала, сейчас Playboy выходит более чем в 20 странах. Продукция с торговой маркой компании продается на 1 миллиард долларов ежегодно. Это один из самых влиятельных мужских журналов в мире.