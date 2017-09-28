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28сентября
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В горпарке Благовещенска покажут экспозицию старинных наличников

В горпарке Благовещенска покажут экспозицию старинных наличников
Фото: LiveJournal.com

В субботу, 30 сентября, в городском парке Благовещенска инициатор проекта «Городская усадьба» Александр Лещенко презентует собранную им коллекцию деревянных наличников. Презентация начнется в 13 часов.

Свою коллекцию Александр Лещенко собирал более 10 лет, она насчитывает три десятка экспонатов разных размеров, некоторым из них более ста лет. Представить собранные экспонаты горожанам и гостям амурской столицы Александр Владимирович смог благодаря выигранному гранту в сфере культуры и искусства.

Увлечение Александра Лещенко давно переросло в дело его жизни. Энтузиаст многие годы собирает предметы старины, связанные с бытом благовещенцев конца XIX – начала XX века. Вот уже несколько лет семья Лещенко занимается созданием частного музея «Городская усадьба» в Городском парке культуры и отдыха.

В этом году на территории будущей усадьбы одновременно возводится комплекс строений: это сам городской дом, где уже сложена печь, амбар и необычная витрина, где и будет выставлена коллекция наличников. Всё вместе поможет из оставшихся фрагментов прошлого сложить цельный образ домашнего быта горожан, живших в Благовещенске 100 лет назад, сообщает городское управление культуры.

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#культура #отдых #память

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