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Мокрый снег и дождь: прогноз погоды в Амурской области на 29 сентября

Мокрый снег и дождь: прогноз погоды в Амурской области на 29 сентября
Фото: WallpapersCraft

В Амурской области 29 сентября установится переменная облачность, ночью в большинстве районов, днем местами пройдут слабые и умеренные осадки в виде дождя и снега. Северо-западный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 12-17 метров в секунду.

Термометры ночью покажут от минус 4 до плюс 1 градуса, днем – плюс 5…10, местами – от минус 3 до плюс 2 градусов.

В Благовещенске в этот день будет облачно с прояснениями, во второй половине ночи и во второй половине дня ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Северо-западный ветер ночью наберет скорость 8-13 метров в секунду, днем – 9-14 метров в секунду. Температура ночью составит от нуля до плюс 2 градусов, днем – от плюс 6 до 8 градусов.

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#погода

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