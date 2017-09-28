В Свободном началось строительство нового храма
В Свободном началась активная фаза строительства храма в честь мученика цесаревича Алексия. Как сообщало Амур.инфо, он расположится на улице Репина. Здесь провели геодезические работы, подготовили место под строительство.
Сейчас строители занимаются рытьем котлованов под храм. Тяжелая техника – экскаваторы, погрузчики и большегрузные самосвалы – работает на стройке до самой темноты, пользуясь хорошей погодой. На данный момент котлованы практически готовы и вот-вот начнется заливка фундаментов, сообщает «Благинформ».
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