В Свободном началось строительство нового храма

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Сейчас строители занимаются рытьем котлованов под храм. Тяжелая техника – экскаваторы, погрузчики и большегрузные самосвалы – работает на стройке до самой темноты, пользуясь хорошей погодой. На данный момент котлованы практически готовы и вот-вот начнется заливка фундаментов, сообщает «Благинформ».