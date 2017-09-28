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28сентября
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сегодня, 13:49 2

В Свободном началось строительство нового храма

В Свободном началось строительство нового храма
Фото: blaginform.ru

В Свободном началась активная фаза строительства храма в честь мученика цесаревича Алексия. Как сообщало Амур.инфо, он расположится на улице Репина. Здесь провели геодезические работы, подготовили место под строительство.

Сейчас строители занимаются рытьем котлованов под храм. Тяжелая техника – экскаваторы, погрузчики и большегрузные самосвалы – работает на стройке до самой темноты, пользуясь хорошей погодой. На данный момент котлованы практически готовы и вот-вот начнется заливка фундаментов, сообщает «Благинформ».

Просмотров всего: 183

#религия #Свободный #строительство

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    в стране кризис а для этих деньги есть всегда

  • Adolf

    Adolf
    43 минуты назад

    если в честь каждого мученика строить храмы, то земли и в России не хватит

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