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28сентября
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сегодня, 13:30 1

Для объектов Амурского ГПЗ построили новую подстанцию

Амурские электрические сети завершили строительство подстанции 35/10 киловатт «Заводская» для подключения к электроснабжению двух строительных площадок ООО «Газпром переработка Благовещенск». Подстанция обеспечит электроэнергией временные здания и сооружения поселка строителей Амурского газоперерабатывающего завода, а также вспомогательные объекты завода.

Новая подстанция расположена в 11 километрах севернее города Свободный. Амурские электрические сети начали строительство объекта в ноябре прошлого года после прохождения проектом госэкспертизы.

С конца декабря специалисты компании начали поставку оборудования для новой подстанции. Сейчас строители завершают работы по благоустройству территории и отсыпке подъездной дороги. После проверки готовности заявителя энергетики подключат объекты к постоянному электроснабжению.

Всего Амурские электрические сети заключили 14 договоров на технологическое присоединение строительных площадок и объектов газоперерабатывающего завода. Четыре из них компанией уже реализованы. В настоящее время энергетики разрабатывают проекты, ведут строительство энергообъектов для подключения жилых микрорайонов, временного причала, охраняемого железнодорожного переезда, вахтового поселка.

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#энергетика

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Комментарии
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  • ПетровiЧ

    ПетровiЧ
    1 час назад

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