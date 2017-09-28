Для объектов Амурского ГПЗ построили новую подстанцию

Амурские электрические сети завершили строительство подстанции 35/10 киловатт «Заводская» для подключения к электроснабжению двух строительных площадок ООО «Газпром переработка Благовещенск». Подстанция обеспечит электроэнергией временные здания и сооружения поселка строителей Амурского газоперерабатывающего завода, а также вспомогательные объекты завода.

Новая подстанция расположена в 11 километрах севернее города Свободный. Амурские электрические сети начали строительство объекта в ноябре прошлого года после прохождения проектом госэкспертизы.

С конца декабря специалисты компании начали поставку оборудования для новой подстанции. Сейчас строители завершают работы по благоустройству территории и отсыпке подъездной дороги. После проверки готовности заявителя энергетики подключат объекты к постоянному электроснабжению.

Всего Амурские электрические сети заключили 14 договоров на технологическое присоединение строительных площадок и объектов газоперерабатывающего завода. Четыре из них компанией уже реализованы. В настоящее время энергетики разрабатывают проекты, ведут строительство энергообъектов для подключения жилых микрорайонов, временного причала, охраняемого железнодорожного переезда, вахтового поселка.