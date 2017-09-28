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28сентября
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сегодня, 12:54 2

Всем пострадавшим от компании «ВИМ-Авиа» возместят ущерб

Всем пострадавшим от компании «ВИМ-Авиа» возместят ущерб
Фото: iz.ru

Следствие определит всех пострадавших по делу о хищении средств в компании «ВИМ-Авиа» и примет меры по возмещению ущерба этим лицам, сообщают «Известия». В РБК дополняют, что глава СК РФ Александр Бастрыкин включил расследование по «ВИМ-Авиа» в список особо важных дел ведомства.

Следствие установит причины кризисной ситуации в авиакомпании. «Следователями также устанавливаются все пострадавшие – как граждане, так и организации, и принимаются меры к обеспечению возмещения причиненного им ущерба», – сообщили в ведомстве.

Глава Росавиации Александр Нерадько говорил ранее о том, что долги «ВИМ-Авиа» перед шестью банками достигают почти 7 миллиардов рублей. По его словам, Росавиация уже передала в СК все документы по деятельности авиакомпании.

Ространснадзор также ведет проверку в отношении «ВИМ-Авиа». «Проблемы у компании возникли после того, как они (руководители компании) потратили большие средства на лизинг самолетов Boeing 777. Руководство знало, что денежных средств "ВИМ-Авиа" не хватит для закупки топлива, при этом расписание полетов планировалось с максимальной загрузкой, и у компании не было резервных бортов», — рассказал РБК источник, близкий к следствию.

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#«ВИМ-Авиа» #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    1 час назад

    Установит ли следствие причины отсутствия надзора за деятельностью компании со стороны Росавиации и Ространснадзора - вот в чем вопрос. Вероятнее всего "спишут" все проблемы на "нехорошую семейку". А этим "ребят" они вероятнее всего "не догонят", поскольку они свободно выехали несмотря на возбуждение уголовного дела по мошенничеству в особо крупном размере.

  • karlik nos

    karlik nos
    32 минуты назад

    Ребятки свинтили ещё до того как следователь нагнулся к нижнему ящику стола за новой " папка для бумаг " ,а когда разогнулся ,то в окно своего кабинета на голубом небосводе уже набирал высоту серебристый лайнер ВИМ Авиа ... как говорится,чо зря нагибался....

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