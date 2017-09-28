Всем пострадавшим от компании «ВИМ-Авиа» возместят ущерб

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Следствие установит причины кризисной ситуации в авиакомпании. «Следователями также устанавливаются все пострадавшие – как граждане, так и организации, и принимаются меры к обеспечению возмещения причиненного им ущерба», – сообщили в ведомстве.

Глава Росавиации Александр Нерадько говорил ранее о том, что долги «ВИМ-Авиа» перед шестью банками достигают почти 7 миллиардов рублей. По его словам, Росавиация уже передала в СК все документы по деятельности авиакомпании.

Ространснадзор также ведет проверку в отношении «ВИМ-Авиа». «Проблемы у компании возникли после того, как они (руководители компании) потратили большие средства на лизинг самолетов Boeing 777. Руководство знало, что денежных средств "ВИМ-Авиа" не хватит для закупки топлива, при этом расписание полетов планировалось с максимальной загрузкой, и у компании не было резервных бортов», — рассказал РБК источник, близкий к следствию.