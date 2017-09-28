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28сентября
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сегодня, 12:33 0

В начале октября ожидается бурный приток китайских туристов в Россию

В начале октября ожидается бурный приток китайских туристов в Россию
Фото: Bolun.ru

В предстоящую «золотую неделю», которая продлится в Китае с 1 по 8 октября, ожидается бурный приток туристов в Россию, сообщает «Синьхуа». Россия входит в список самых популярных стран для китайских путешественников.

В период восьмидневных каникул по случаю Национального праздника и праздника Луны в Китае наступит туристический бум. При этом будет наблюдаться устойчивый рост количества участников заграничных туров, сообщает Китайская академия туризма. Результаты выборочного исследования, проведенного академией, показывают, что 16,4 % опрошенных готовы к поездкам за границу в период «золотой недели».

В список самых популярных стран у китайских туристов вошли Россия, США, Франция, Австралия и страны Восточной и Юго-Восточной Азии. Согласно докладу о развитии экскурсионных туров китайцев в Европу, Россия по итогам прошлого года стала лидером по росту числа путешественников, посетивших Европу. Количество побывавших в России, Испании и Великобритании китайцев в 2016 году выросло на 41 %, 32 % и 18 % соответственно.

Россия заняла шестое место в китайском списке топ-10 европейских стран, Москва – пятое место в топ–10 европейских городов. Среднедушевые расходы на групповые туры в Европу приблизились к 13 тысячам юаней.

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#Китай #туризм

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