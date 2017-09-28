В Зейском районе полностью сгорело здание электростанции

В поселке Снежногорский Зейского района возник пожар в здании бывшей дизельной электростанции. Сообщение о возгорании поступило поздно вечером в среду, 27 сентября. Здание полностью уничтожено.

Через девять минут после получения сообщения огнеборцы добровольной пожарной команды Снежногорского в составе 10 человек и одной единицы техники прибыли на место. Здание горело открытым пламенем. В течение 20 минут открытое горение было ликвидировано.

Но о пожаре сообщили очень поздно, и шансов спасти его не было, поэтому помещение уничтожено полностью. Причина и виновник устанавливаются, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.