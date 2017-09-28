Амурский боксер завоевал бронзу всероссийских соревнований на призы Иосифа Кобзона
Благовещенский боксер Сергей Шабалин стал бронзовым призером XIV всероссийских соревнований класса «А» на призы народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Турнир проходил с 23 по 27 сентября в поселке Агинское Забайкальского края.
Сергей Шабалин – воспитанник тренера Дениса Костюнина. Боксер выступал в весовой категории 64 килограмма, соперничая с представителями Бурятии, Иркутской области, Забайкалья и Хабаровского края. Сергей провел три боя, в двух из которых одержал победу.
В полуфинале амурчанин уступил боксеру из Иркутской области Тихону Нетесову. В финале иркутский спортсмен оказался сильнее соперника из Хабаровска и стал победителем соревнований. Шабалин по итогам выступлений завоевал бронзу, сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области.
Как сообщало Амур.инфо, в марте Сергей Шабалин занял второе место на первенстве Дальневосточного федерального округа по боксу среди юниоров. Соревнования прошли в Южно-Сахалинске.
Просмотров всего: 346