Амурский боксер завоевал бронзу всероссийских соревнований на призы Иосифа Кобзона

Фото: minsportamur.ru

Благовещенский боксер Сергей Шабалин стал бронзовым призером XIV всероссийских соревнований класса «А» на призы народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Турнир проходил с 23 по 27 сентября в поселке Агинское Забайкальского края.

Сергей Шабалин – воспитанник тренера Дениса Костюнина. Боксер выступал в весовой категории 64 килограмма, соперничая с представителями Бурятии, Иркутской области, Забайкалья и Хабаровского края. Сергей провел три боя, в двух из которых одержал победу.

В полуфинале амурчанин уступил боксеру из Иркутской области Тихону Нетесову. В финале иркутский спортсмен оказался сильнее соперника из Хабаровска и стал победителем соревнований. Шабалин по итогам выступлений завоевал бронзу, сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, в марте Сергей Шабалин занял второе место на первенстве Дальневосточного федерального округа по боксу среди юниоров. Соревнования прошли в Южно-Сахалинске.