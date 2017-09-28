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Амурский боксер завоевал бронзу всероссийских соревнований на призы Иосифа Кобзона

Амурский боксер завоевал бронзу всероссийских соревнований на призы Иосифа Кобзона
Фото: minsportamur.ru

Благовещенский боксер Сергей Шабалин стал бронзовым призером XIV всероссийских соревнований класса «А» на призы народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Турнир проходил с 23 по 27 сентября в поселке Агинское Забайкальского края.

Сергей Шабалин – воспитанник тренера Дениса Костюнина. Боксер выступал в весовой категории 64 килограмма, соперничая с представителями Бурятии, Иркутской области, Забайкалья и Хабаровского края. Сергей провел три боя, в двух из которых одержал победу.

В полуфинале амурчанин уступил боксеру из Иркутской области Тихону Нетесову. В финале иркутский спортсмен оказался сильнее соперника из Хабаровска и стал победителем соревнований. Шабалин по итогам выступлений завоевал бронзу, сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, в марте Сергей Шабалин занял второе место на первенстве Дальневосточного федерального округа по боксу среди юниоров. Соревнования прошли в Южно-Сахалинске.

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#спорт

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Комментарии
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  • Nikodim

    Nikodim
    2 часа назад

    почему боксерские перчатки называют перчатками, если они - варежки? )

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    2 часа назад

    нужно песенный конкурс организовать имени Николая Валуева)))

  • Adolf

    Adolf
    2 часа назад

    Альберт Клубниканужно песенный конкурс организовать имени Николая Валуева)))


    На всякий случай : Кобзон в молодости был чемпионом УССР

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