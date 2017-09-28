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28сентября
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сегодня, 11:55 4

Александр Ревва и Михаил Галустян рассмешили благовещенцев

Александр Ревва и Михаил Галустян рассмешили благовещенцев

Вечером 27 сентября благовещенцы увидели в Grand Arena Ostrova Жорика Вартанова, Артура Пирожкова, Бородача и бабушку лёгкого поведения. Показали этих персонажей два известных комика – Михаил Галустян и Александр Ревва. Они привезли в Благовещенск юмористическое шоу Best of the best of the best.

Михаил Галустян и Александр Ревва вместе почти 20 лет – с тех пор, как играли в одной команде КВН «Утомлённые солнцем». После у каждого были свои успешные проекты, но год назад они снова собрались, чтобы сделать новое юмористическое шоу Best of the best of the best, в котором живут хорошо знакомые герои, например, телеведущий «Сев-Кав-ТВ» Жорик Вартанов.

Коллекция образов постоянно пополняется, в этом есть что-то и от театра масок Райкина, и от современного Comedy. Новых персонажей публика встречала «на ура».

Михаил Галустян и Александр Ревва называют себя комиками нового поколения. Юмор – продукт скоропортящийся, особенно коммерческий. И зритель, увидев шутку однажды, вряд ли будет смеяться над ней во второй раз.

«Сейчас очень популярны короткие шутки – мемы, видеозарисовки. Даже уже скетч-шоу не столь популярны, как интернет-юмор. Мы всё стараемся объединить и преподносим под соусом противоборства между мной и Сашей», – рассказал Михаил Галустян.

Но самое ценное в юмористе, начиная с квновских разминок – импровизация и работа с залом. На концерте в Благовещенске Александр Ревва предложил зрителям вместе озвучить сказку про Алёнушку. Публика хохотала без умолку.

Новое юмористическое шоу уже пережило большие российские и американские гастроли, впереди Прибалтика и Лондон. И везде этих двоих встречают аншлаги. Своими концертами Ревва и Галустян подчеркивают: в каждом человеке есть талант, нужно только его раскрыть. Для начала стоит подняться на сцену и ничего не бояться.

После концерта Александр Ревва и Михаил Галустян дали интервью программе «Простые вопросы». Она выйдет в эфир 28 сентября на «Альфа-канале» (ТНТ) в 18:15 и 20:35. Текстовая и видеоверсия будут доступны на сайте Амур.инфо в разделе «Простые вопросы».

Просмотров всего: 1836

#жизнь #культура #отдых

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Комментарии
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  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    "И зритель, увидев шутку однажды, вряд ли будет смеяться над ней во второй раз." Забавно, но судя по фото, они показывали номера, которые уже показывали раньше в Камеди, например.

  • Paster

    Paster
    2 часа назад

    MbIcли вcлyx

    "И зритель, увидев шутку однажды, вряд ли будет смеяться над ней во второй раз." Забавно, но судя по фото, они показывали номера, которые уже показывали раньше в Камеди, например.



    А сами образы вообще еще со времен КВН.

  • karlik nos

    karlik nos
    28 минут назад

    гля на фото...зал ржачно смеялся

  • Tuzlook

    Tuzlook
    16 минут назад

    гля на фото...зал ржачно смеялся

    Ухахахахахах!

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