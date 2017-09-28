Амурские ветераны вышли с одиночными пикетами в центр Благовещенска

В четверг, 28 сентября, председатель «Боевого братства» Валерий Вощевоз и еще несколько ветеранов боевых действий вышли на одиночные пикеты, протестуя против того, на программу улучшения жилищных условий для ветеранов не находят средства. По словам, Валерия Васильевича, двое пикетчиков были задержаны.

Одиночные пикеты возникли почти одновременно в разных точках возле здания областного правительства перед сессией областного заксобрания. Ветераны захотели обратить внимание органов власти на проблемы в реализации программы улучшения жилищных условий ветеранам боевых действий.

«У нас на очереди по этой программе стоит более 800 человек,– рассказал Валерий Васильевич. – В этом году на них выделено всего две субсидии. Говорят, денег нет. Получается, что по расчетам нашей власти ветераны живут по 400 лет: две субсидии в год на 800 очередников. У нас, правда, такого оптимизма нет».

По словам, Валерия Васильевича, на прошлой сессии заксобрания был принят областной закон о поддержке дольщиков. И, чтобы эту проблему закрыть собираются потратить по 170 миллионов в течение трех лет.

«Я ничего не имею дольщиков, – добавил ветеран. – Они молодцы: бьются за свои деньги, свои семьи. Но странно, что для ветеранов, которые имеют заслуги перед государством, такие возможности не находятся».

Валерий Вощевоз рассказал, что некоторые амурские ветераны ждут субсидию более 20 лет. Кстати, один из ветеранов вышел на одиночный пикет с плакатом «Я ветеран-бомж. Гордись, Россия!». У самого Валерия Васильевича на плакате был вопрос к депутатам и чиновникам «А ветераны не в доле? Им жилья не будет?».

Он добавил, что двоих ветеранов, вышедших на одиночные пикеты, задержала полиция. «Непонятно, на каком основании это было сделано. Пикеты были не связаны друг с другом, все стояли на большом расстоянии друг с другом. Но появились полицейские. Меня, правда, не задержали, но других увели. Я внимательно читал закон об одиночном пикетировании. На мой взгляд, все выдержали необходимые параметры – не менее 30 метров друг от друга», – рассказал Валерий Вощевоз.

Он также добавил, что это не единственный его вопрос к властям, и он намерен их задавать и дальше, например, по ситуации с кадетским корпусом.