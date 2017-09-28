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28сентября
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Рейс «ВИМ-Авиа» Благовещенск – Внуково отложен до 29 сентября

Рейс «ВИМ-Авиа» Благовещенск – Внуково отложен до 29 сентября

28 сентября рейс компании «ВИМ-Авиа» из Благовещенска во Внукова отменен. Лайнер вылетит только утром 29 сентября.

Как сообщатся на сайте благовещенского аэропорта, рейс НН-182 должен отправиться завтра в 10:00 по амурскому времени. Ранее предполагалось, что самолет вылетит из областной столицы 28 сентября в 21:00.

Как сообщало Амур.инфо, предыдущий рейс «ВИМ-Авиа» между Внуково и Благовещенском был серьезно задержан. Пассажиры прибыли в столицу Приамурья только утром 28 сентября.

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#«ВИМ-Авиа» #транспорт

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