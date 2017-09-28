Амурский реабилитационный центр остался без средств личной гигиены

В реабилитационном центре Мазановского района не осталось средств личной гигиены. Это произошло из-за того, что бухгалтеров социального центра, где воспитываются 35 человек, сократили. Их функции передали централизованной бухгалтерии минсоцзащиты региона. Поэтому конкурсные процедуры не провели вовремя, и склад учреждения опустел.

Руководству центра пришлось за свой счет покупать зубную пасту, шампунь и другое. Помочь вызывался бывший воспитанник учреждения. Он собрал необходимые 15 тысяч рублей. Их хватило также на бытовую химию, антенну для телевизора и игрушки.

В министерстве соцзащиты сообщили, что «необходимость пополнения материальных запасов возникает из-за постоянной смены детей». Пока средств на складе нет, но ситуацию назвать критической нельзя, пояснили специалисты. Воспитанники обеспечены всем необходимым.

Сейчас проводятся конкурсные процедуры. После этого средства личной гигиены закупят. Оказание спонсорской помощи не является противозаконной. Руководителя центра не накажут.