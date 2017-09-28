Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:03 2

Амурчан просят помочь в розыске молодого преступника

Амурчан просят помочь в розыске молодого преступника
Фото: 28.мвд.рф

В Приамурье полиция объявила в розыск молодого человека. Парень обвиняется в совершении преступления. Амурчан просят помочь найти его.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, разыскиваемый – Котух Сергей Евгеньевич 1997 года рождения, уроженец села Константиновка Константиновского района. В чем именно его обвиняют, не уточняется.

Приметы Сергея Котуха: на вид 20 лет, рост около 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные, глаза темные.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении молодого человека, просят незамедлительно сообщить по телефонам: 8 (41639) 91-1-02, 8 (41639) 91-2-15, 8 (41639) 91-3-12 или 02.

Просмотров всего: 944

#происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • iuq132fet

    iuq132fet
    29 минут назад

    Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://2qu.ru/nikodex

  • Gelo

    Gelo
    12 минут назад

    Похоже на 37-й год... УВД объявляя в розыск должно обозначить мотивы. Подозрение в таком то деянии,преступлении... А так узнает его какая-либо старушка,хвать за рукав,а он её по кумполу...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 4

Минтранс: компания «ВИМ-Авиа» будет перевозить пассажиров еще 18 дней
Общество 1

Молодежь Благовещенска зовут в ОКЦ на «Радугу здоровья»
Происшествия 1

В Белогорске задержали подозреваемых в поджогах машин (видео)
Происшествия 17

Оценив компанию «ВИМ-Авиа» в 1 рубль, ее владельцы сбежали за границу