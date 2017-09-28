Амурчан просят помочь в розыске молодого преступника

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В Приамурье полиция объявила в розыск молодого человека. Парень обвиняется в совершении преступления. Амурчан просят помочь найти его.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, разыскиваемый – Котух Сергей Евгеньевич 1997 года рождения, уроженец села Константиновка Константиновского района. В чем именно его обвиняют, не уточняется.

Приметы Сергея Котуха: на вид 20 лет, рост около 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные, глаза темные.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении молодого человека, просят незамедлительно сообщить по телефонам: 8 (41639) 91-1-02, 8 (41639) 91-2-15, 8 (41639) 91-3-12 или 02.