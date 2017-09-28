«Kingsman: Золотое кольцо», «Крым», «Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо»: кинопремьеры недели

Фото: kanobu.ru

На этой неделе благовещенские кинотеатры подготовили для горожан пять кинопремьер: шпионский боевик «Kingsman: Золотое кольцо», драму «Крым», ужасы «Техасская резня бензопилой: кожаное лицо», романтическую комедию «Любовь в городе ангелов», мультфильм «Ежик Бобби: Колючие приключения». Амур.инфо рассказывает о новинках.

Kingsman: Золотое кольцо

Шпионский боевик от режиссёра Мэттью Вона, являющийся продолжением фильма «Kingsman: Секретная служба» 2015 года. Это вольное переложение серии комиксов The Secret Service издательства Icon Comics, которое является импринтом Marvel. Первый фильм франшизы основан на серии комиксов, в которой рассказывается об американской секретной службе, но в фильме их сделали англичанами. В этом сиквеле англичане действуют вместе с коллегами из США

Когда штаб-квартиры секретной службы Kingsman уничтожены и весь мир оказался в заложниках у неизвестных, британские суперагенты обнаруживают, что в один день вместе с их организацией была еще создана американская разведка – Statesman. Теперь эти две элитные спецслужбы должны объединиться и бросить вызов общему безжалостному врагу, чтобы спасти мир, то есть заняться тем, что для Эггси становится обычным делом…

Актеры: Тэрон Эджертон, Колин Фёрт, Марк Стронг, Джулианна Мур, Холли Берри. Режиссер: Мэттью Вон.

Фильм можно посмотреть в АОДНТ, ДК Профсоюзов, ОКЦ, «Харбине», киноцентре «Благовещенск» и обоих кинотеатрах ТРЦ «Острова».

Крым

Фильм расскажет об отношениях севастопольца Саши и киевской журналистки и сторонницы Евромайдана Алены, познакомившихся в Крыму в 2014-м году и вынужденных бороться за сохранение своего чувства во время присоединения Крыма к России. Это история о любви, вере и чести, о силе духа и настоящей дружбе на фоне реальных событий. Судьба свела их в Крыму близ древнего города Мангуп-Кале. В непростые дни исторических перемен они должны сохранить свою жизнь и любовь.

Актеры: Роман Курцын, Евгения Лапова, Павел Крайнов, Павел Трубинер. Режиссер: Алексей Пиманов.

Фильм можно увидеть в ДК Профсоюзов, кинотеатре «Премиум» в ТРЦ «Острова», ОКЦ, «Харбине» и киноцентре «Благовещенск».

Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо

При побеге из лечебницы для душевнобольных четверо подростков похищают молодую медсестру. В погоню за ними пускается отряд полицейских во главе с техасским рейнджером Хэлом Хартменом, мстительным и беспощадным. Один из беглецов встает на полный трагедий и ужасов путь, который превратит его в маньяка – легенду по имени «Кожаное лицо».

Актеры: Стивен Дорфф, Ванесса Грасс, Сэм Страйк, Лили Тейлор. Режиссеры: Александр Бустильо, Жюльен Мори.

Фильм покажут в ДК Профсоюзов.

Любовь в городе ангелов

В Лос-Анджелесе, в самом романтичном городе в мире, встретились два самых неромантичных человека – она на первом свидании выбросила его букет в помойку, а он поил ее самым невкусным кофе. Она пришла на второе свидание в одном нижнем белье, а он обманул ее, так и не решившись безрассудно своровать для нее платье в магазине. И тем не менее это были самые красивые несколько дней в жизни каждого из них.

Будет ли у этих отношений продолжение, ведь он даже имени ее не знает? В этом городе на песочном берегу, конечно, возможно все. Океан нашепчет им мелодию любви и где, как не в Городе Ангелов, поверить в настоящую любовь. Пусть даже и на несколько дней.

Актеры: Наталья Рудова, Микаэл Арамян, Андрей Свиридов, Константин Лавиш. Режиссер: Евгений Вихарев.

Ленту можно увидеть в ТРЦ «Острова» и киноцентре «Благовещенск».

Ежик Бобби: Колючие приключения

События картины разворачиваются вокруг очаровательного и харизматичного ежика по имени Бобби. Правда, он забыл абсолютно всё. Невероятно, но факт: проснулся в лесу и не смог ничего припомнить. Отчего могло это приключиться? Теперь его очень беспокоит данный вопрос, на который никто из животных не может найти ответа. Дело в том, что местные его не знают, да и ему они не знакомы. И вот теперь маленький колючий герой решает во что бы то ни стало выяснить что же на самом деле произошло и кто он такой.

Первое, что кажется правдоподобным: он птица. Увы, сложно взлететь. Куда делись крылья? Вскоре становится ясно, соловьём, вороной, жаворонком, цаплей его не назвать — маловероятно. Вторая версия: он рыба. Проверить догадку приходится на практике. Ради воспоминаний стоит рисковать. Оказалось, под водой дышать проблематично. Все-таки его дом не на дне. Что делать? Независимо от происхождения, обстоятельств у главного героя есть новые друзья. Прежде, чем главному герою откроется тайна о том, что он еж он пройдет через страшные испытания и разнообразные смешные ситуации.

Режиссер: Хуан Цзяньмин.

Фильм покажут в АОДНТ, ДК Профсоюзов, киноцентре «Благовещенск».

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