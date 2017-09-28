Открытки с автографами актеров «Амурской осени» бесплатно разошлют амурчанам

Поклонники артистов фестиваля «Амурская осень» скоро получат открытки с автографами Лии Ахеджаковой, Натальи Варлей, Дмитрия Дюжева, Анатолия Журавлева, Лизы Арзамасовой, Родиона Газманова и других. Актеры расписались на присланных открытках, а Почта России бесплатно разошлет их адресатам.

Звезды «Амурской осени» поддержали акцию Почты России. На эксклюзивных открытках, которые ограниченным тиражом были выпущены специально к юбилею фестиваля, кумиры оставили автографы и пожелания для поклонников.

Почти три тысячи почтовых карточек с символикой фестиваля подписали именитые гости, приехавшие в Приамурье в рамках «Амурской осени». Звездные автографы с пожеланиями «удачи, добра и всего наилучшего» оставили Наталья Варлей, Лия Ахеджакова, Ирина Муравьева, Ольга Остроумова, Анатолий Журавлев.

Самой узнаваемой среди поклонников стала роспись Александра Галибина, полюбившегося зрителям по роли Мастера в экранизации романа Булгакова «Мастер и Маргарита»: свою роспись артист обязательно сопровождал забавной рожицей, напоминающей символическую театральную маску.

Поклонники вскоре получат также открытки с автографами Ларисы Лужиной, Николая Добрынина, Дмитрия Дюжева, Лизы Арзамасовой, Родиона Газманова и многих других.

Все почтовые карточки с автографами кумиров Почта России бесплатно отправит по указанным адресам в любую точку России.

В акции могли принять участие все желающие. Для этого на эксклюзивной почтовой карточке нужно было указать имя участника фестиваля, чей автограф хотелось бы получить, а также свои фамилию и адрес и опустить в почтовый ящик, сообщает пресс-служба Почты России.