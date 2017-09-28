В Тынде выпал первый снег

Фото: vk.com/vtynde

В среду, 27 сентября, в Тынду пришла зима. В городе выпал первый снег. Фотографии заснеженных улиц появились в социальных сетях.

По данным сайта Gismeteo.ru, 28 сентября в Тынде также будет идти снег. Температура воздуха составит от минус 4 до минус 2 градусов.

29 сентября в городе прогнозируют снег и дождь. По сравнению с предыдущим днем будет немного теплее – от минус 2 до плюс 1 градуса.

Как сообщало Амур.инфо, отопительный сезон в Тынде начался 13 сентября.

В Тындинский район зима пришла раньше – 28 августа. В этот день снегопад прошел в 40 километрах от Тынды.