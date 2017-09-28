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В Тынде выпал первый снег

В Тынде выпал первый снег
Фото: vk.com/vtynde

В среду, 27 сентября, в Тынду пришла зима. В городе выпал первый снег. Фотографии заснеженных улиц появились в социальных сетях.

По данным сайта Gismeteo.ru, 28 сентября в Тынде также будет идти снег. Температура воздуха составит от минус 4 до минус 2 градусов.

29 сентября в городе прогнозируют снег и дождь. По сравнению с предыдущим днем будет немного теплее – от минус 2 до плюс 1 градуса.

Как сообщало Амур.инфо, отопительный сезон в Тынде начался 13 сентября.

В Тындинский район зима пришла раньше – 28 августа. В этот день снегопад прошел в 40 километрах от Тынды.

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#погода #Тында

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Комментарии
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  • iuq132fet

    iuq132fet
    29 минут назад

    Бросить! курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://2qu.ru/nikodex

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