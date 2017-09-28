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28сентября
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сегодня, 09:59 4

Минтранс: компания «ВИМ-Авиа» будет перевозить пассажиров еще 18 дней

Минтранс: компания «ВИМ-Авиа» будет перевозить пассажиров еще 18 дней
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До 15 октября «ВИМ-Авиа» продолжит регулярные перевозки. С 16 числа авиакомпания перевозить пассажиров прекращает, сообщило Министерство транспорта. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства, пишет «Лента.ру».

Топливозаправочные компании и аэропорты гарантированно будут обслуживать лайнеры авиаперевозчика до 15 октября. Такое решение приняли представители Росавиации, Минтранса, компаний «ВИМ-Авиа» и «Сибирь» на заседании оперативного штаба.

Пассажирам, имеющим на руках билеты с датой после 16 октября, Минтранс рекомендует сдать билеты по месту приобретения и получить за них деньги.

Кроме того, собственники аэропорта Домодедово приняли решение выпустить пять самолетов компании, ранее остановленных аэропортом за долги. Благодаря этому в Москву из Антальи смогут вернуться около двух тысяч пассажиров чартерных рейсов.

В ситуацию вокруг «ВИМ-Авиа» 27 сентября вмешался президент России Владимир Путин. Он объявил министру транспорта Максиму Соколову о неполном служебном соответствии из-за кризисного положения вокруг авиакомпании «ВИМ-Авиа».

Обращаясь к Соколову, Путин заявил: «Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем, что делать вот с этим неполным служебным несоответствием. Если не справитесь, то тоже подумаем». По мнению экспертов, выговор о неполном служебном соответствии - это довольно жесткая формулировка и означает черную метку для любого чиновника. Особенно если этот выговор делает президент, пишет РИА URA.ru.

Также Путин подверг критике работу вице-премьера Аркадия Дворковича, сказав, что тот уделяет недостаточно внимания транспортной отрасли.

По подозрению в крупном мошенничестве в отношении компании «ВИМ-Авиа» прокуратура начала проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело. Поводом послужила массовая отмена чартерных рейсов: три тысячи пассажиров оказались в аэропортах московского аэроузла без шансов на вылет. Следователи установили, что еще 22 сентября руководство «ВИМ-Авиа» знало, что денег на авиатопливо нет, но продавало билеты в обычном режиме.

Накануне стало известно, что собственники авиакомпании Рашид и Светлана Мурсекаевы покинули страну. Предположительно, они уехали в Турцию.

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#происшествия #российская власть #транспорт #«ВИМ-Авиа»

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Комментарии
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  • Baska

    Baska
    1 час назад

    что то я сомневаюсь в этом, не рискуйте лучше

  • Gelo

    Gelo
    51 минута назад

    Baskaчто то я сомневаюсь в этом, не рискуйте лучше


    Всё нормально! Президент сказал - Путин сделал! Всё сам,всё сам... И за штурвал ,если надо... Гражданский самолёт ,это вам не военный, попроще...

  • iuq132fet

    iuq132fet
    28 минут назад

    Caмый! лёгкий cпoсоб бpосить кyрить! C пoмощью нaродного сpедства, мoжно избaвиться oт вpедной пpивычки зa пaру днeй и пoлностью измeнить свoю жизнь. Cовeтую вcем - http://tiny.ph/tUPw

  • Gelo

    Gelo
    23 минуты назад

    iuq132fetCaмый! лёгкий cпoсоб бpосить кyрить! C пoмощью нaродного сpедства, мoжно избaвиться oт вpедной пpивычки зa пaру днeй и пoлностью измeнить свoю жизнь. Cовeтую вcем - http://tiny.ph/tUPw


    Кто б научил тебя за пару дней умом обзавестись... Более идиотской рекламы амуринфо придумать не смогло...

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