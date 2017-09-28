Минтранс: компания «ВИМ-Авиа» будет перевозить пассажиров еще 18 дней

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Топливозаправочные компании и аэропорты гарантированно будут обслуживать лайнеры авиаперевозчика до 15 октября. Такое решение приняли представители Росавиации, Минтранса, компаний «ВИМ-Авиа» и «Сибирь» на заседании оперативного штаба.

Пассажирам, имеющим на руках билеты с датой после 16 октября, Минтранс рекомендует сдать билеты по месту приобретения и получить за них деньги.

Кроме того, собственники аэропорта Домодедово приняли решение выпустить пять самолетов компании, ранее остановленных аэропортом за долги. Благодаря этому в Москву из Антальи смогут вернуться около двух тысяч пассажиров чартерных рейсов.

В ситуацию вокруг «ВИМ-Авиа» 27 сентября вмешался президент России Владимир Путин. Он объявил министру транспорта Максиму Соколову о неполном служебном соответствии из-за кризисного положения вокруг авиакомпании «ВИМ-Авиа».

Обращаясь к Соколову, Путин заявил: «Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем, что делать вот с этим неполным служебным несоответствием. Если не справитесь, то тоже подумаем». По мнению экспертов, выговор о неполном служебном соответствии - это довольно жесткая формулировка и означает черную метку для любого чиновника. Особенно если этот выговор делает президент, пишет РИА URA.ru.

Также Путин подверг критике работу вице-премьера Аркадия Дворковича, сказав, что тот уделяет недостаточно внимания транспортной отрасли.

По подозрению в крупном мошенничестве в отношении компании «ВИМ-Авиа» прокуратура начала проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело. Поводом послужила массовая отмена чартерных рейсов: три тысячи пассажиров оказались в аэропортах московского аэроузла без шансов на вылет. Следователи установили, что еще 22 сентября руководство «ВИМ-Авиа» знало, что денег на авиатопливо нет, но продавало билеты в обычном режиме.

Накануне стало известно, что собственники авиакомпании Рашид и Светлана Мурсекаевы покинули страну. Предположительно, они уехали в Турцию.