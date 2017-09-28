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Молодежь Благовещенска зовут в ОКЦ на «Радугу здоровья»

Молодежь Благовещенска зовут в ОКЦ на «Радугу здоровья»
Фото: Amurvisit.ru

В субботу, 30 сентября, в холле ОКЦ пройдет городская молодежная акция «Радуга здоровья». С 9:00 до 13:00 все желающие могут получить консультацию у целого ряда врачей, проверить уровень глюкозы крови, сделать прививку от гриппа или, например, поучиться оказывать первую медицинскую помощь.

В программу акции входит работа мобильной флюорографической станции. Все желающие смогут пройти антропометрические исследования: динамометр, пульсоксиметрия, определение содержания жира в организме, измерение артериального давления.

Также возможно получить консультации врачей: офтальмолога, репродуктолога, хирурга и сделать УЗИ щитовидной железы. На аппаратно-программном комплексе Rofes могут провести исследование индекса активности, тестирование психологического и эмоционального состояния человека.

Будет возможность проверить уровень глюкозы в крови и на практике оказать первую медицинскую помощь на специальном манекене.

И, наконец, на «Радуге здоровья» будет работать прививочный пункт по вакцинации против гриппа.

Первые 30 человек, которые пройдут все площадки, получат футболки с символикой Благовещенска.

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#происшествия

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Комментарии
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  • iuq132fet

    iuq132fet
    27 минут назад

    Ребят, бросить курить стало действительно легко!! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здорове. На 10% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать - https://vkk.me/nikodex

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