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28сентября
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В Белогорске задержали подозреваемых в поджогах машин (видео)

В Белогорске задержали подозреваемых в поджогах машин (видео)

Сотрудники полиции Белогорска задержали в городе двух мужчин. Их подозревают в умышленных поджогах автомобилей. Как полагают стражи порядка, от действий задержанных пострадали, по меньшей мере, три машины.

Так, в августе и сентябре этого года в полицию Белогорска поступили сообщения о трех поджогах – двух отечественных автомобилей и одной иномарки. По всем фактам возбудили уголовные дела.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий были установлены личности подозреваемых в преступлениях. Ими оказались жители Белогорска 1998 и 1999 годов рождения. Молодые люди признались в содеянном.

Видео: пресс-служба УМВД России по Амурской области

По предварительной информации, изначально мужчины хотели угнать автомобили. Это им не удалось, и они подожгли машины, чтобы скрыть следы своего «вмешательства».

В настоящее время расследование продолжается. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Просмотров всего: 482

#Белогорск #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • iuq132fet

    iuq132fet
    27 минут назад

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