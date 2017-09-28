В Белогорске задержали подозреваемых в поджогах машин (видео)

Сотрудники полиции Белогорска задержали в городе двух мужчин. Их подозревают в умышленных поджогах автомобилей. Как полагают стражи порядка, от действий задержанных пострадали, по меньшей мере, три машины.

Так, в августе и сентябре этого года в полицию Белогорска поступили сообщения о трех поджогах – двух отечественных автомобилей и одной иномарки. По всем фактам возбудили уголовные дела.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий были установлены личности подозреваемых в преступлениях. Ими оказались жители Белогорска 1998 и 1999 годов рождения. Молодые люди признались в содеянном.

Видео: пресс-служба УМВД России по Амурской области

По предварительной информации, изначально мужчины хотели угнать автомобили. Это им не удалось, и они подожгли машины, чтобы скрыть следы своего «вмешательства».

В настоящее время расследование продолжается. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.