Местами по северу около нуля: прогноз погоды в Приамурье на 28 сентября

Фото: rasfokus.ru

В Амурской области 28 сентября установится переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Северо-западный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 12-17 метров в секунду. Температура составит 5…10 градусов выше нуля, по северным районам – плюс 3…8 градусов, местами – около нуля.

В Благовещенске в 6 часов утра за окном было минус 2 градуса. Западный ветер дул со скоростью 2-4 метра в секунду. В течение дня в городе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду. Термометры покажут плюс 6…8 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL