Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:47 1

Местами по северу около нуля: прогноз погоды в Приамурье на 28 сентября

Местами по северу около нуля: прогноз погоды в Приамурье на 28 сентября
Фото: rasfokus.ru

В Амурской области 28 сентября установится переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Северо-западный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 12-17 метров в секунду. Температура составит 5…10 градусов выше нуля, по северным районам – плюс 3…8 градусов, местами – около нуля.

В Благовещенске в 6 часов утра за окном было минус 2 градуса. Западный ветер дул со скоростью 2-4 метра в секунду. В течение дня в городе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду. Термометры покажут плюс 6…8 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 152

#погода

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • iuq132fet

    iuq132fet
    27 минут назад

    Caмый лёгкий cпoсоб бpосить кyрить!! C пoмощью нaродного сpедства, мoжно избaвиться oт вpедной пpивычки зa пaру днeй и пoлностью измeнить свoю жизнь. Cовeтую вcем - http://tiny.ph/tUPw

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 1

В Тынде выпал первый снег

Общество

Порывистый ветер, местами до нуля: прогноз погоды в Амурской области на 28 сентября
Общество

В Зее накануне отопительного периода выпал первый снег

Общество

На севере около нуля, в Благовещенске – до 11 градусов: прогноз погоды в Амурской области на 27 сентября