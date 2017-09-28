В дома благовещенцев начало поступать тепло

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28 сентября Благовещенская ТЭЦ начала подключать город к теплу. Энергетики переводят тепловые сети с летнего на зимний режим работы и увеличивают отпуск тепловой энергии. Как скоро потеплеет во всех домах Благовещенска, зависит от оперативной работы в том числе управляющих компаний, говорят специалисты.

Благовещенская ТЭЦ подает тепло в город по магистральным тепловым трубопроводам. В свою очередь распределением тепловой энергии по квартальным тепловым сетям до ввода в дома занимается ОАО «Амурские коммунальные системы». Соответственно, переключением на зимние схемы объектов и регулировкой тепловых сетей на местах займутся представители управляющих компаний.

Благовещенская ТЭЦ готова к несению зимних нагрузок. За прошедшее лето в рамках программы подготовки к осенне-зимнему периоду 2017-2018 года на всех магистральных тепловых сетях Северного, Северо-западного, Центрального районов и СХПК «Тепличный» были проведены ремонты. На теплоэлектроцентрали энергетики завершили капитальный ремонт котлоагрегата № 4, средний ремонт турбоагрегата № 1, капитальный ремонт турбогенератора № 1.

На всех единицах основного оборудования, а также на вспомогательном оборудовании энергетики провели ремонты. Также проведены необходимые техосвидетельствования, диагностика и испытания оборудования. Запасы топлива для прохождения ОЗП на Благовещенской ТЭЦ выше нормативных.