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28сентября
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В дома благовещенцев начало поступать тепло

В дома благовещенцев начало поступать тепло
Фото: topdialog.ru

28 сентября Благовещенская ТЭЦ начала подключать город к теплу. Энергетики переводят тепловые сети с летнего на зимний режим работы и увеличивают отпуск тепловой энергии. Как скоро потеплеет во всех домах Благовещенска, зависит от оперативной работы в том числе управляющих компаний, говорят специалисты.

Благовещенская ТЭЦ подает тепло в город по магистральным тепловым трубопроводам. В свою очередь распределением тепловой энергии по квартальным тепловым сетям до ввода в дома занимается ОАО «Амурские коммунальные системы». Соответственно, переключением на зимние схемы объектов и регулировкой тепловых сетей на местах займутся представители управляющих компаний.

Благовещенская ТЭЦ готова к несению зимних нагрузок. За прошедшее лето в рамках программы подготовки к осенне-зимнему периоду 2017-2018 года на всех магистральных тепловых сетях Северного, Северо-западного, Центрального районов и СХПК «Тепличный» были проведены ремонты. На теплоэлектроцентрали энергетики завершили капитальный ремонт котлоагрегата № 4, средний ремонт турбоагрегата № 1, капитальный ремонт турбогенератора № 1.

На всех единицах основного оборудования, а также на вспомогательном оборудовании энергетики провели ремонты. Также проведены необходимые техосвидетельствования, диагностика и испытания оборудования. Запасы топлива для прохождения ОЗП на Благовещенской ТЭЦ выше нормативных.

Просмотров всего: 1100

#ЖКХ

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Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    2 часа назад

    Пока что чуть теплые

  • архивная

    архивная
    2 часа назад

    радиаторы огонь,как зимой

  • Nikodim

    Nikodim
    1 час назад

    нашли же фото ))

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    холодные.

  • Йя

    Йя
    1 час назад

    Уже жара, начинаем улицу отапливать)

  • Б-29

    Б-29
    1 час назад

    Йя

    Уже жара, начинаем улицу отапливать)

    Жар костей не ломит

  • just me

    just me
    45 минут назад

    Это в связи с этим воды нет?

  • iuq132fet

    iuq132fet
    28 минут назад

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