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сегодня, 09:15 7

Пассажиры, «захватившие» лайнер «ВИМ-Авиа» во Внукове, наконец прилетели в Благовещенск

Пассажиры, «захватившие» лайнер «ВИМ-Авиа» во Внукове, наконец прилетели в Благовещенск

В четверг утром, 28 сентября, лайнер авиакомпании «ВИМ-Авиа» благополучно приземлился в аэропорту Благовещенска. Как сообщало Амур.инфо, самолет вылетел из Внукова со значительной задержкой.

По информации пресс-службы министерства транспорта и строительства Амурской области, в Благовещенск прибыли 103 пассажира.

Вылет обратного рейса «ВИМ-Авиа», Благовещенск – Москва, запланирован на 28 сентября, 21:00.

«Уважаемые пассажиры, если у вас приобретены билеты на ближайшие дни и есть возможность вылететь раньше, рекомендуем вам предпринять меры по вылету в Москву данным рейсом», – пишет пресс-служба.

Тем временем в социальной сети Инстаграм в аккаунте «ВИМ-Авиа» появилась следующая информация: «От лица всей авиакомпании "ВИМ-Авиа", мы приносим наши извинения всем пассажирам задержанных рейсов. В данный момент руководство авиакомпании принимает все возможные меры для скорейшего вывоза пассажиров. Работает антикризисный штаб… Центр информационной поддержки пассажиров работает в круглосуточном режиме. Пассажиры, которые приняли решение произвести возврат билетов, могут осуществить это в порядке, установленном законодательством РФ и подробно описанном на сайте авиакомпании».

Пассажирам, которые прилетели сегодня в Благовещенск, пришлось столкнуться с неожиданными трудностями. Как сообщало Амур.инфо, 27 сентября они хотели вылететь из аэропорта Внуково в Приамурье. Их сначала усадили в лайнер, а потом попросили покинуть его. Люди отказались это делать. Пассажирам подыскали другой самолет, меньшей вместимости, однако возникла проблема с заправкой его топливом. В итоге людей все же вывезли из Москвы на большом лайнере.

Просмотров всего: 2253

#«ВИМ-Авиа» #транспорт

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Альтер

    Альтер
    2 часа назад

    Для решения проблем авиакомпании, элементарного раздолбайства создается АНТИКРИЗИСНЫЙ ШТАБ

    Людей держат в самолете потому, что видите ли он наполовину пустой-в любой стране мира отправили бы самолет лишь бы людей не мучать

    У нас же даже в этой ситуации руководство авиакомпании думает о "пустых местах"-то есть о своей выгоде прежде всего

    Что такое поменять самолет-это по правилам авиаперевозок утвержденных регламентами-выгрузить пассажиров, их багаж, пройти снова зону безопасности -а там дети и уставшие люди

    Президент уже в центральных СМИ заявил министру транспорта о его несоответствии-это же БРЕД

    При этом у нас САМЫЕ ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ

    авиокомпании которые зашли на рынок перевозок демпингуют

    С Сахалина можно улететь в Москву за 4-6 тысяч в определенный период

    а у нас цены конские и отношение скотское

  • Джек Восьмеркин

    Джек Восьмеркин
    35 минут назад

    ...., самолет вылетел из ВнуковА....может из ВнуковО???

  • Джек Восьмеркин

    Джек Восьмеркин
    34 минуты назад

    ..., самолет вылетел из ВнуковА....может из ВнуковО???

  • ay

    ay
    32 минуты назад



    Пассажиры, «захватившие» лайнер «ВИМ-Авиа» во Внуково, наконец прилетели в Благовещенск



    Или таки во Внукове?

  • Myxira

    Myxira
    31 минута назад

    Джек Восьмеркин

    ...., самолет вылетел из ВнуковА....может из ВнуковО???



    Вы не в тренде. Ныне: "Внукова", "Домодедова", ну и,всенепременно, "Сковородина" ...

  • iuq132fet

    iuq132fet
    28 минут назад

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  • ay

    ay
    28 минут назад



    Вы не в тренде. Ныне: "Внукова", "Домодедова", ну и,всенепременно, "Сковородина" ...



    Албазину забыли.

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