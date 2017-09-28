Пассажиры, «захватившие» лайнер «ВИМ-Авиа» во Внукове, наконец прилетели в Благовещенск

По информации пресс-службы министерства транспорта и строительства Амурской области, в Благовещенск прибыли 103 пассажира.

Вылет обратного рейса «ВИМ-Авиа», Благовещенск – Москва, запланирован на 28 сентября, 21:00.

«Уважаемые пассажиры, если у вас приобретены билеты на ближайшие дни и есть возможность вылететь раньше, рекомендуем вам предпринять меры по вылету в Москву данным рейсом», – пишет пресс-служба.

Тем временем в социальной сети Инстаграм в аккаунте «ВИМ-Авиа» появилась следующая информация: «От лица всей авиакомпании "ВИМ-Авиа", мы приносим наши извинения всем пассажирам задержанных рейсов. В данный момент руководство авиакомпании принимает все возможные меры для скорейшего вывоза пассажиров. Работает антикризисный штаб… Центр информационной поддержки пассажиров работает в круглосуточном режиме. Пассажиры, которые приняли решение произвести возврат билетов, могут осуществить это в порядке, установленном законодательством РФ и подробно описанном на сайте авиакомпании».

Пассажирам, которые прилетели сегодня в Благовещенск, пришлось столкнуться с неожиданными трудностями. Как сообщало Амур.инфо, 27 сентября они хотели вылететь из аэропорта Внуково в Приамурье. Их сначала усадили в лайнер, а потом попросили покинуть его. Люди отказались это делать. Пассажирам подыскали другой самолет, меньшей вместимости, однако возникла проблема с заправкой его топливом. В итоге людей все же вывезли из Москвы на большом лайнере.