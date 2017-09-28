Оценив компанию «ВИМ-Авиа» в 1 рубль, ее владельцы сбежали за границу

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Утром 27 сентября собственника пригласили на совещание, посвященное ситуации, сложившейся вокруг его компании, но он не явился.

На выступлении в Госдуме руководитель Росавиации Александр Нерадько рассказал, что Рашид Мурсекаев заявил: ему надоело работать в авиации, и он готов за рубль продать свою компанию и уйти.

При этом руководитель Росавиации сообщил, что Мурсекаев неоднократно сообщал о том, что финансово-экономическое состояние авиакомпании стабильно, прекращение операционной деятельности не прогнозируется.

«Предполагаю, что его сейчас уже нет на территории Российской Федерации. Предполагаю», — заметил Нерадько.

Он подчеркнул, что его ведомство пыталось оказать поддержку владельцу «ВИМ-Авиа», за которой тот обращался, но 25 сентября он все-таки заявил, что прекращает деятельность в связи с невозможностью осуществлять полеты по России и за границу из-за имеющихся у компании долгов перед поставщиками.

Как передает «Интерфакс», правоохранительные органы не могут связаться с Рашидом Мурсекаевым. По некоторым данным, он улетел из аэропорта Внуково в Турцию, предположительно в Стамбул.

Рашид Мурсекаев и его супруга Светлана Мурсекаева являются владельцами 100 % долей авиакомпании «ВИМ-Авиа».