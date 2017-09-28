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28сентября
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сегодня, 09:04 17

Оценив компанию «ВИМ-Авиа» в 1 рубль, ее владельцы сбежали за границу

Оценив компанию «ВИМ-Авиа» в 1 рубль, ее владельцы сбежали за границу
Фото: www.vesti.ru

Рашид и Светлана Мурсекаевы, в чьей собственности находится скандально известная авиакомпания «ВИМ-Авиа», покинули территорию России. Об этом стало известно накануне. Вокруг перевозчика сложилась настолько острая ситуация, что потребовалось вмешательство Владимира Путина, пишут «Вести».

Утром 27 сентября собственника пригласили на совещание, посвященное ситуации, сложившейся вокруг его компании, но он не явился.

На выступлении в Госдуме руководитель Росавиации Александр Нерадько рассказал, что Рашид Мурсекаев заявил: ему надоело работать в авиации, и он готов за рубль продать свою компанию и уйти.

При этом руководитель Росавиации сообщил, что Мурсекаев неоднократно сообщал о том, что финансово-экономическое состояние авиакомпании стабильно, прекращение операционной деятельности не прогнозируется.

«Предполагаю, что его сейчас уже нет на территории Российской Федерации. Предполагаю», — заметил Нерадько.

Он подчеркнул, что его ведомство пыталось оказать поддержку владельцу «ВИМ-Авиа», за которой тот обращался, но 25 сентября он все-таки заявил, что прекращает деятельность в связи с невозможностью осуществлять полеты по России и за границу из-за имеющихся у компании долгов перед поставщиками.

Как передает «Интерфакс», правоохранительные органы не могут связаться с Рашидом Мурсекаевым. По некоторым данным, он улетел из аэропорта Внуково в Турцию, предположительно в Стамбул.

Рашид Мурсекаев и его супруга Светлана Мурсекаева являются владельцами 100 % долей авиакомпании «ВИМ-Авиа».

Просмотров всего: 2480

#происшествия #транспорт #«ВИМ-Авиа»

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Комментарии
Показать все (17) Обсудить на форуме
  • Gelo

    Gelo
    2 часа назад

    АИ разберитесь в понятиях "владеть" и "совладелец"...

  • Gelo

    Gelo
    2 часа назад

    Если владельцы супруги,то почему пригласили "собственника", который не явился?

  • Gelo

    Gelo
    2 часа назад

    Молодцы редакторы,быстро реагируете на замечания...

  • Nabivachev

    Nabivachev
    2 часа назад

    автостопом или пароходом)

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    2 часа назад

    Это ж какие условия ведения бизнеса, чтоб бросить бизнес и сбежать...

  • Прогресс

    Прогресс
    2 часа назад

    Долги новый владелец наверное будет раздавать.

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    2 часа назад

    да правильные ребята, мало-мало бабла на карман и пятками сверкать, это по нашему. наверняка был чиленом партии Единая и делимая расия, а если нет, то бабла должен был выделять, как сочуствующий ей

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    2 часа назад

    Надоело. Просто надоело. Позиция что надо

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    2 часа назад

    а вообще может подустал чел, плюнул на всё и свалил

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад



    ~~правоохранительные органы не могут связаться с Рашидом Мурсекаевым. По некоторым данным, он улетел из аэропорта Внуково в Турцию



    Органы у нас крутые!

  • Paster

    Paster
    2 часа назад

    Классика жанра.

  • Gelo

    Gelo
    2 часа назад

    Интересно,кто следующий стартанет за рубеж? Несколько депутатов ГД уже там,теперь эти... Убрались бы туда всем созывом... Всё равно толку нет... Только и слышно киношное заклинание властей: "В Багдаде(России) всё спокойно,спокойно, спокойно..."

  • YRKAGRA

    YRKAGRA
    2 часа назад

    Может шеф МВД хотя бы уволится?

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    1 час назад

    Oldlord



    ~~правоохранительные органы не могут связаться с Рашидом Мурсекаевым. По некоторым данным, он улетел из аэропорта Внуково в Турцию



    Органы у нас крутые!



    Наши органы хорошо натренерованы людей по автозакам распихивать. А ситуации, в которых нужно думать и реагировать заранее, видимо ставят их в глухой тупик.

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    28 минут назад

    на самолёте какой компании он улетел интересно?

  • iuq132fet

    iuq132fet
    26 минут назад

    Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня!, очень простым и народным способом. Вот моя история http://2qu.ru/nikodex

  • 5amur

    5amur
    11 минут назад

    Видимо сейчас найти сбежавшего руководителя компании дело принципа для силовых ведомств. Хотя в век информационных технологий довольно таки и не сложно. Везде камеры, системы распознавания голоса и лиц....

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