Оценив компанию «ВИМ-Авиа» в 1 рубль, ее владельцы сбежали за границу
Рашид и Светлана Мурсекаевы, в чьей собственности находится скандально известная авиакомпания «ВИМ-Авиа», покинули территорию России. Об этом стало известно накануне. Вокруг перевозчика сложилась настолько острая ситуация, что потребовалось вмешательство Владимира Путина, пишут «Вести».
Утром 27 сентября собственника пригласили на совещание, посвященное ситуации, сложившейся вокруг его компании, но он не явился.
На выступлении в Госдуме руководитель Росавиации Александр Нерадько рассказал, что Рашид Мурсекаев заявил: ему надоело работать в авиации, и он готов за рубль продать свою компанию и уйти.
При этом руководитель Росавиации сообщил, что Мурсекаев неоднократно сообщал о том, что финансово-экономическое состояние авиакомпании стабильно, прекращение операционной деятельности не прогнозируется.
«Предполагаю, что его сейчас уже нет на территории Российской Федерации. Предполагаю», — заметил Нерадько.
Он подчеркнул, что его ведомство пыталось оказать поддержку владельцу «ВИМ-Авиа», за которой тот обращался, но 25 сентября он все-таки заявил, что прекращает деятельность в связи с невозможностью осуществлять полеты по России и за границу из-за имеющихся у компании долгов перед поставщиками.
Как передает «Интерфакс», правоохранительные органы не могут связаться с Рашидом Мурсекаевым. По некоторым данным, он улетел из аэропорта Внуково в Турцию, предположительно в Стамбул.
Рашид Мурсекаев и его супруга Светлана Мурсекаева являются владельцами 100 % долей авиакомпании «ВИМ-Авиа».
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