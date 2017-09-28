Пропавшие в Благовещенске сестры нашлись
Двоюродные сестры Софья и Арина, которые пропали в Благовещенске 25 сентября, найдены. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщила мать Арины Лариса. По ее словам, с девочками все хорошо.
«Вчера позвонила мама их одноклассника и сказала, что нашла девочек и привезет их. Они шли куда-то пешком, она их увидела, остановилась, посадила в машину и привезла к нам», – рассказала Лариса.
Двоюродные сестры оказались дома вечером 27 сентября. О том, где они были, Софья и Арина пока рассказывают неохотно. Говорят, что гуляли по городу и ночевали в подъезде.
Почему девочек не было дома несколько дней, предстоит выяснить полиции.
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