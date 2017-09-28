Лайнер «ВИМ-Авиа» вылетел из Внукова в Благовещенск

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Томительное ожидание вылета для амурских пассажиров завершилось. Их рейс авиакомпании «ВИМ-Авиа» отправился из аэропорта Внуково в Благовещенск. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили в справочной службе Внукова.

Самолет вылетел из московского аэропорта 27 сентября в 20:01 по местному времени (28 сентября, 02:01 по времени Приамурья). Пассажиров вывозят лайнером «Боинг 777-200», уточнили в справочной.

Ожидается, что в Благовещенске самолет приземлится утром по местному времени.

Пассажиры сообщают, что вместе с ними летит губернатор Приамурья Александр Козлов, который приехал к ним разбираться в ситуации.

«Вроде мы победили, а осадок в виде 12-часового ожидания в самолете очень неприятный», – отмечают амурчане.

Как сообщало Амур.инфо, один из последних рейсов «ВИМ-Авиа» на Благовещенск очень сильно задержали. Людей сначала посадили в самолет, но затем попросили покинуть его. Затем возникли сложности с заправкой топливом малого лайнера, на котором пассажиры должны были отправиться вместо большого.