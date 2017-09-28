Олимпийские чемпионы подарили Белогорску факел зимней Олимпиады в Сочи

Фото: РИА Новости

Белогорск встретил официальную делегацию заслуженных мастеров спорта России в рамках межрегиональной акции «Великая Россия. Спортивная держава». Маршрут его участников проходит через города нескольких регионов. В Белогорск приехали олимпийские чемпионы и призеры по волейболу, велоспорту, биатлону, тяжелой атлетике, плаванию, академической гребле.

Межрегиональная акция является составной частью масштабного проекта Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды – детям и молодежи России». Акция стартовала 20 сентября по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Белогорск – Сковородино – Нерюнгри – Тында – Хабаровск.

Цель проекта – развитие массового детского спорта, продвижение олимпийских ценностей, активного образа жизни, пропаганда физической культуры и спорта среди молодежи, привлечение детей к регулярным занятиям физической культурой и спортом, патриотическое воспитание подрастающего поколения.

В Белогорске олимпийский десант посетил ДЮСШ № 1, стадион «Амурсельмаш». Завершился первый день пребывания в Белогорске пресс-коференцией со спортивной общественностью города в Центре культурного развития. На встречах вручено около 70 памятных медалей за вклад в развитие спорта. Их участниками стали около 700 белогорцев. В том числе школьники, воспитанники спортивных школ Белогорска, учителя физической культуры и спорта, тренеры-преподаватели.

«От встреч с олимпийскими чемпионами все в восторге, – сказал начальник управления по физической культуре и спорту администрации Белогорска Ольга Саяпина. – Мы рады, что белогорцам выпала удивительная возможность познакомиться с легендами российского спорта. На каждой площадке ребята вручали нашим гостям памятные подарки. Надеюсь, что Белогорск тоже запомнится олимпийским чемпионам».

27 сентября олимпийские чемпионы посетили несколько площадок. Началась программа с общего фото на память у первого в России памятника Вежливым людям. Именитые гости приняли участие в открытии соревнований по мини-футболу в ДЮСШ «Белогорец». Продолжился маршрут в школе № 10.

«Четвертый год наши олимпийские легенды встречаются в разных уголках нашей необъятной Родины с детьми для того, чтобы посвятить вас в члены нашей олимпийской команды. Ведь младшее и старшее поколение всегда должны идти вместе. Мы выехали из Хабаровска, преодолели Благовещенск. Второвой день находимся в вашем замечательном, гостеприимном, теплом, нежном городе. Мы отправляемся дальше по маршруту, завершим который снова Хабаровском. 3 тысячи километров – это своеобразное олимпийское кольцо, которые мы начертим на территории трех очень важных для Дальнего Востока регионов – Хабаровского края, Амурской области и Республики Саха-Якутия. Мы передаем эстафету спортивной славы России в ваши руки. У каждого есть шанс стать победителем и чемпионом. Мы с большим удовольствием передаем вам факел, который принимал участие в эстафете Олимпийского огня для того, чтобы в вашей школе поселился олимпийский огонь, огонь победы в жизни», – обратилась к собравшимся руководитель Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды – детям и молодежи России» Наталья Боярская.

Факел вручили директору школы Елене Пахоменко. Она поблагодарила олимпийцев за бесценный подарок, который займет почетное место в школьном музее. Завершился праздник общей спортивной акцией и фото на память, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

Также олимпийская делегация побывала на строительной площадке физкультурно-оздоровительного комплекса имени Героя России Сергея Солнечникова.

«Объект такой нужен для того, чтобы дети могли полноценно развиваться во многих спортивных направлениях. Здесь предусмотрен бассейн, и волейбол, и футбол, игровые виды спорта. Здесь можно вести разные секции, – отметила российская биатлонистка, олимпийская чемпионка 1998 года в Нагано, трехкратная чемпионка мира Галина Куклева. – Со строительством ФОКа у белогорских детей появится возможность выбирать любимые виды спорта и оздоравливаться. Такие объекты должны быть в каждом городе. Я сама из небольшого башкирского города с населением в 70 тысяч человек. Завершение строительства очень важно».

С олимпийской чемпионкой согласились все делегаты. В поддержку строительства спорткомплекса олимпийские чемпионы сфотографировались на фоне объекта с надписью «ФОКу в Белогорске быть».