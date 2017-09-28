Россияне увидят продолжение советского мультфильма «Простоквашино»
«Союзмультфильм» выпустит 30 эпизодов мультсериала «Простоквашино» продолжительностью 6,5 минуты каждый. Об этом заявил директор киностудии Борис Машковцев, пишет ТАСС. Эпизоды начнут выходить в 2018 году.
«Самый сложный проект, из тех, которые будут выпущены, – это 30 серий "Простоквашино". Это принципиально новые сюжеты, это все те же хорошо известные персонажи, а также добавим новых», – рассказал Машковцев.
По словам директора киностудии, история «Простоквашино» будет по стилистике напоминать мультфильмы, которые выходили в прежние времена, но сюжетные коллизии осовременят.
Зрителей ждут знакомые герои – дядя Федор, кот Матроскин, пес Шарик, родители дяди Федора, почтальон Печкин и другие.
Презентация проектов студий организована Ассоциацией анимационного кино.
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