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28сентября
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сегодня, 08:12 4

Россияне увидят продолжение советского мультфильма «Простоквашино»

Россияне увидят продолжение советского мультфильма «Простоквашино»
Фото: dubikvit - LiveJournal

«Союзмультфильм» выпустит 30 эпизодов мультсериала «Простоквашино» продолжительностью 6,5 минуты каждый. Об этом заявил директор киностудии Борис Машковцев, пишет ТАСС. Эпизоды начнут выходить в 2018 году.

«Самый сложный проект, из тех, которые будут выпущены, – это 30 серий "Простоквашино". Это принципиально новые сюжеты, это все те же хорошо известные персонажи, а также добавим новых», – рассказал Машковцев.

По словам директора киностудии, история «Простоквашино» будет по стилистике напоминать мультфильмы, которые выходили в прежние времена, но сюжетные коллизии осовременят.

Зрителей ждут знакомые герои – дядя Федор, кот Матроскин, пес Шарик, родители дяди Федора, почтальон Печкин и другие.

Презентация проектов студий организована Ассоциацией анимационного кино.

Просмотров всего: 354

#жизнь

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Комментарии
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  • Путешественник во времени

    Путешественник во времени
    55 минут назад

    Наверное одна из лучших новостей за последнее время.

  • Путешественник во времени

    Путешественник во времени
    55 минут назад

    Наверное одна из лучших новостей за последнее время.

  • Путешественник во времени

    Путешественник во времени
    55 минут назад

    Наверное одна из лучших новостей за последнее время.

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