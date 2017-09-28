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28сентября
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сегодня, 08:46 1

В Приамурье организуют первые юнармейские сборы

В Амурской области с 29 сентября по 1 октября состоятся первые областные юнармейские сборы. Их организуют на базе воинской части в Серышевском районе. На сборы соберутся более 50 школьников из разных районов Приамурья. Все они – активные участники военно-патриотических акций.

Каждый муниципалитет представят по четверо ребят в возрасте 13-17 лет.

В первый день, помимо торжественного открытия, с участниками проведут занятия, где они узнают, что такое воинское звание, познакомятся с государственными наградами. Юнармейцев ждут конкурсы по сборке и разборке автомата Калашникова, стрельбе из лука, оказанию первой доврачебной помощи. Также в программе первого дня – викторины, построение и экскурсия.

Во второй день ребята примут участие в «Пожарной универсиаде». Затем в течение дня пройдет смотр строя и песни, мастер-класс по сборке парашюта, фестиваль юнармейской песни, конкурс командиров. Завершит мероприятие официальная церемония закрытия сборов, сообщает областное правительство.

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#военные

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Комментарии
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  • iuq132fet

    iuq132fet
    25 минут назад

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