До конца октября в Приамурье будут благоустроены 38 придомовых территорий

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В 2017 году в Амурской области выполнят благоустройство 38 придомовых и 8 общественных территорий. Это касается пяти городов: Благовещенска, Белогорска, Свободного, Райчихинска, Тынды. Также запланировано благоустроить городской парк в Свободном.

На сегодняшний день всеми муниципальными образованиями проведены конкурсные процедуры, подписаны контракты, ведутся работы. В середине сентября 2017 года из 38 дворовых территорий благоустроено 17 дворов, из 8 общественных территорий две уже готовы.

Благоустройством специалисты занимаются в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Сроки выполнения всех работ по проекту – октябрь 2017 года. В ходе реализации проекта представителями министерства ЖКХ области проводятся выездные проверки для контроля качества проводимых работ.

Всего на реализацию проекта бюджетом Амурской области в 2017 году предусмотрено почти 206 миллионов рублей, в том числе 154,7 миллиона из федеральных средств, 46,2 миллиона из средств субъекта и 5 миллионов – это средства бюджетов муниципальных образований.

Уже разработана и утверждена долгосрочная государственная программа на 2018-2022 годы. «Сегодня в муниципальных образованиях области ведется подготовительная работа к 2018 году. Вносятся изменения в действующие правила благоустройства, принимаются долгосрочные муниципальные программы, – рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области Сергей Гордеев. – Также проведена инвентаризация дворовых и общественных территорий, ведется работы с гражданами, принимаются заявки на участие в программе в предстоящем году».