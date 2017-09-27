С вылетом лайнера «ВИМ-Авиа» в Благовещенск из Внукова возникли новые сложности

По их словам, для перелета был выделен небольшой лайнер, взамен крупного «Боинга», куда их сначала посадили. Но экипаж не пускают на маленький самолет. Причем делает это, говорят пассажиры, руководство аэропорта Внуково. «Они ведут двойную политику», – сказал ИА «Амур.инфо» один из заложников ситуации.

Люди находятся в большом «Боинге» и покидать его отказываются. Этот лайнер также никуда не собирается лететь, отмечают пассажиры. Вылета, находясь на борту, они ждут уже шесть с половиной часов.

«Среди нас женщины, дети. Если случится у кого-то обморок или еще что-то, это будет на их совести», – заявил один из пассажиров, имея в виду руководство Внукова.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе правительства Амурской области, дело в том, что малый борт нечем заправить.

«Самолёт из Внукова ещё не вылетел. Борт меньшей вместимости найден, экипаж готов. Но возникла проблема с топливом. Из-за долгов авиакомпании компания-заправщик топлива не торопится заправлять второй борт ("Боинг-777" заправлен).

Вопрос решается уже на уровне министра транспорта РФ. Губернатор Амурской области Александр Козлов находится в Росавиации.

Рассматривают два пути: либо удастся заправить второй борт, либо разрешить вылет большому самолёту. 62 пассажира находятся на борту "Боинга", им предложили на выбор: ждать в здании аэровокзала либо в самолёте. Люди выбрали второй вариант», – сказали в пресс-службе.