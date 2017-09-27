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27сентября
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сегодня, 20:16 1

Источник: снова сменился глава амурского погрануправления ФСБ

Источник: снова сменился глава амурского погрануправления ФСБ
Фото: dynamokurgan.ru

В Амурской области снова будет новый начальник пограничного управления ФСБ России по региону. Об этом ИА «Амур.инфо» рассказал информированный источник.

По его сведениям, эту должность займет Роман Ксёнз – бывший глава ПУ ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. На днях Ксёнз прибудет в Приамурье, и его представят коллективу амурского погрануправления.

Официально эту информацию пока не подтверждают.

Как сообщало Амур.инфо, только в июне главой ПУ ФСБ России по Амурской области стал Олег Луцких, сменив на этом посту Ивана Краснощекова. Последний возглавил пограничное управление ФСБ России по Калининградской области.

Как пишет «Вслух.ру», Роман Викторович Ксёнз родился 11 декабря 1967 года. Окончил Московский пограничный институт ФСБ России, Академию пограничной службы ФСБ России. Службу проходил на различных должностях – от начальника пограничной заставы до начальника пограничного управления в различных регионах Российской Федерации.

В должность начальника пограничного управления ФСБ по Курганской и Тюменской областям Ксёнз вступил в сентябре 2013 года. До распределения в Зауралье он был первым заместителем начальника пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской АО. Имеет государственные награды – медаль «За отличие в охране государственной границы». Женат, воспитывает троих детей.

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#областная власть

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Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • paravis

    paravis
    32 минуты назад

    Ротация это гут.

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