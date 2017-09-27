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27сентября
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В Благовещенске вор залез в дом инспектора ГИБДД

В Благовещенске вор залез в дом инспектора ГИБДД
Фото: 28.мвд.рф

В Благовещенске произошел курьезный случай. Вор забрался в квартиру, чтобы ее обчистить, однако был схвачен. Как оказалось, жилище принадлежит инспектору ГИБДД, который и задержал преступника.

Полицейский находился у себя дома один, в свободное от службы время. Он услышал шум в соседней комнате, прошел туда и обнаружил неизвестного. Мужчина держал в руках сумку хозяина квартиры, в которой были деньги, документы и мобильный телефон. Страж порядка задержал незваного гостя и сообщил о случившемся в дежурную часть.

Задержанным оказался ранее судимый житель Благовещенска 1972 года рождения. По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещен в изолятор. В настоящее время полицейские устанавливают его причастность к аналогичным преступлениям, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Просмотров всего: 1632

#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Rak900

    Rak900
    3 часа назад

    красава

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    3 часа назад

    Инспектору повезло

  • Adolf

    Adolf
    2 часа назад

    какие вещи? у инспекторов гибдд и вещей, то, нет

  • 3po

    3po
    2 часа назад

    Карма, однако...

  • Герцог Мальборо

    Герцог Мальборо
    2 часа назад



    Вор забрался в квартиру, чтобы ее обчистить, однако был схвачен. Как оказалось, жилище принадлежит инспектору ГИБДД, который и задержал преступника.



    Ничего удивительного

    Тут мимо них проезжаешь то

    Никого не трогаешь

    И тебя задерживают

    А тут в квартиру залез

  • Skat

    Skat
    2 часа назад

    Adolf

    какие вещи? у инспекторов гибдд и вещей, то, нет



    Иногда лучше молчать... Гнильцом попахивает. Обидели сотрудники?

  • Adolf

    Adolf
    2 часа назад

    Skat

    Adolf

    какие вещи? у инспекторов гибдд и вещей, то, нет



    Иногда лучше молчать... Гнильцом попахивает. Обидели сотрудники?



    какие сотрудники? безграмотные клоуны могут обидеть только себеподобных

  • Коробка с карандашами

    Коробка с карандашами
    2 часа назад

    Пам пам..

  • wnw123

    wnw123
    18 минут назад

    Почему то я дома не держу сумку с деньгами и документами, странный какой-то гибддшник

  • vertex

    vertex
    4 минуты назад

    Adolf

    какие вещи? у инспекторов гибдд и вещей, то, нет



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