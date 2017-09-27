В Благовещенске вор залез в дом инспектора ГИБДД

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В Благовещенске произошел курьезный случай. Вор забрался в квартиру, чтобы ее обчистить, однако был схвачен. Как оказалось, жилище принадлежит инспектору ГИБДД, который и задержал преступника.

Полицейский находился у себя дома один, в свободное от службы время. Он услышал шум в соседней комнате, прошел туда и обнаружил неизвестного. Мужчина держал в руках сумку хозяина квартиры, в которой были деньги, документы и мобильный телефон. Страж порядка задержал незваного гостя и сообщил о случившемся в дежурную часть.

Задержанным оказался ранее судимый житель Благовещенска 1972 года рождения. По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещен в изолятор. В настоящее время полицейские устанавливают его причастность к аналогичным преступлениям, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.