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27сентября
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«Экстремальный урожай»: студенты и преподаватели ДальГАУ участвовали в необычных состязаниях

«Экстремальный урожай»: студенты и преподаватели ДальГАУ участвовали в необычных состязаниях

На стадионе ДальГАУ прошли необычные соревнования. Студенты и преподаватели вуза гонялись за тыквой, морковкой, яйцами, на скорость доили «корову». Также они катались на санках, гоняли по полю арбузы и кидались овощами.

В развлекательном и познавательном состязании приняли участие больше ста человек.

«Все связано с сельским хозяйством, огородами, так как мы, собственно, аграрный вуз. Я смотрю, ребят очень умиляет конкурс "доярка", где нужно доить "корову", и по надою результат определяется. За тыквами на санках кто бы поехал? А у нас вот – по зеленой травке на санках. Поэтому всем, я смотрю, весело, здорово, настроение у всех хорошее», – отметила заместитель декана факультета механизации и сельского хозяйства по воспитательной работе ДальГАУ Елена Иванникова.

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#вузы #отдых #студенты

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