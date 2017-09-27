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27сентября
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сегодня, 18:21 1

Сроки начала отопительного сезона в Белогорске перенесли

Сроки начала отопительного сезона в Белогорске перенесли
Фото: ptzgovorit.ru

Отопительный сезон в Белогорске начнется раньше, чем планировалось – 29 сентября. Соответствующее постановление подписал 27 сентября глава города Станислав Мелюков.

Ранее предполагалось, что отопительный сезон в Белогорске стартует 2 октября. Однако сегодня появилась информация, что в микрорайоне Транспортный города отопление могут дать позже – из-за запланированных на 2 октября энергетиками работ.

Как сообщает пресс-служба главы Белогорска, решение начать отопительный сезон раньше напрямую связано с этой ситуацией. Энергетики отказались перенести работы на другую дату.

Ресурсоснабжающим предприятиям города рекомендовано приступить к заполнению систем отопления теплоносителем 28 сентября. Комфортную температуру в жилых домах и социальных объектах Белогорска стоит ждать к вечеру 29 сентября.

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#Белогорск #ЖКХ

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Комментарии
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  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    2 минуты назад

    Почему в Благовещенске он раньше?

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