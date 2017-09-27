В Благовещенске пострадали два малыша-пассажира «лексуса»

Фото: ya2016.com

Днем 26 августа в Благовещенске произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два малыша. Дети 2017 года рождения находились в автомобиле Lexus RX, водитель которого, уходя от столкновения с другой машиной, резко затормозил.

В 13:25 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле при проезде регулируемого перекрестка, поворачивая налево на зеленый свет, создал помеху для движения движущемуся во встречном направлении прямо автомобилю Lexus RX. Водитель «лексуса» 1981 года рождения, уходя от столкновения, резко затормозил, и находящиеся в салоне авто два маленьких пассажира упали и получили травмы.

По факту ДТП проводится проверка, сообщает амурская Госавтоинспекция.

Тем не менее, информацию официального источника опровергла мать детей.

«Детки были в автокреслах. У дочери в автокресле не сработал ремень, потому что автокресла китайские, и это часто бывает. Она слетела мне на руки. Никаких травм у детей вообще не было. Мы просто поехали для профилактики в детскую областную больницу. УЗИ и рентген показали, что все хорошо», – сказала мама малышей.