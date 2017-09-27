Почти 100 килограммов марихуаны изъяли у жителя Приамурья (видео)

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В Тамбовском районе Приамурья полицейские изъяли почти 100 килограммов марихуаны. Дурь принадлежала жителю области, который заготовил наркотик для себя. Теперь мужчине грозит длительное лишение свободы.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, в лесополосе около одного из сел Тамбовского района стражи порядка нашли тайник. В нем находились мешки и расстеленный на земле тент с растительной массой, а также различное оборудование для изготовления наркотиков.

Около схрона был задержан с поличным амурчанин 1981 года рождения. В ходе предварительного расследования установлено, что мужчина в течение месяца собирал дикорастущую коноплю. Наркотик он намеревался использовать для собственного потребления.

В ходе осмотра места полицейские изъяли 18 мешков растительной массы, а также приспособления для изготовления дури – пластиковые канистры, металлическую ванну и центрифугу. Исследование показало, что изъятая масса – марихуана. Общий вес наркотика составил более 95 килограммов.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.