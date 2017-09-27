Штраф за провоз животных без ветеринарных документов могут увеличить до 10 тысяч рублей

Штраф за провоз сельхозживотных без ветеринарных сопроводительных документов могут увеличить с 6 до 10 тысяч рублей. Такие поправки в федеральный закон рассмотрели на заседании экспертного совета областного заксобрания.

В 2017 году в Амурской области было выявлено 29 случаев перевозки животных без необходимых документов – общая сумма штрафов составила 64,5 тысячи рублей. Областные власти тратят на борьбу с эпидемиями животных несоизмеримо больше. Так, в 2013 году было затрачено около 40 миллионов рублей.

При этом угроза возникновения заболеваний реальна: в ноябре-декабре 2016 года на территории Забайкальского края были зарегистрированы вспышки ящура. Эксперты считают, весьма вероятно, что опасные для сельхозживотных и населения болезни, в том числе ящур, могут попасть в Амурскую область.

Для усиления борьбы предлагается внести изменения в статьи 3.5 и 10.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях, увеличив штраф за перевозку гражданами сельскохозяйственных животных и (или) продуктов животноводства без ветеринарных сопроводительных документов с шести до десяти тысяч рублей.

На заседании экспертного совета также рассмотрели вопрос уточнения источника финансирования питания обучающихся с ограниченными возможностями, не проживающих в образовательных организациях, поднятый депутатом Ириной Киевской. По ее словам, в области насчитывается почти две с половиной тысячи детей с ограничениями по здоровью, которых необходимо обеспечить двухразовым питанием, а сейчас им обеспечены только 83 ребенка.

Члены экспертного совета под председательством Александра Синькова единогласно поддержали решение направить обе инициативы для проведения комплексной экспертной оценки Координационным советом по законотворческой деятельности ВПП фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации, сообщает сайт областного заксобрания.