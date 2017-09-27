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27сентября
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Трасса от Благовещенска до аэропорта впервые за 12 лет ремонтируется

Трасса от Благовещенска до аэропорта впервые за 12 лет ремонтируется

Впервые за 12 лет специалисты ремонтируют дорогу, ведущую к благовещенскому аэропорту. Там уложат 16 километров нового асфальта и установят около ста фонарей. Такой ремонт обошёлся областному бюджету почти в 170 миллионов рублей. Трассу Благовещенск – Бибиково начали ремонтировать в апреле этого года, а закончить планируют в ноябре.

Чтобы не останавливать движение транспорта и строительство, на трассе дежурят рабочие, которые регулируют потоки. А в это время на дороге постепенно появляется новый асфальт. Его укладывают поверх старого, чтобы усилить уже существующее покрытие.

На трассе Благовещенск – Бибиково ежедневно трудятся 15 рабочих. Им нужно уложить 140 кубометров асфальта на 16 километрах дороги. От аэропорта в сторону города заменят один слой асфальта, за аэропортом – сразу два.

«Осуществлялись работы по замене труб на некоторых участках. На участке за аэропортом почти километр, и 300 метров между 3-м и 4-м километром мы снимали старый слой асфальтобетона, нижележащие слои. Велись работы по увеличению зоны видимости на поворотах для безопасности участников дорожного движения», – рассказал руководитель ООО «Амурдорстрой» Гарегин Петросян.

Трассу уже отремонтировали больше, чем наполовину. Чтобы спецтехника не повредила новый асфальт, рабочие двигаются от аэропорта в сторону города. Специалисты ведут приёмку участков. Пока претензий к проделанной работе нет.

«Мы проводим промеры под трёхметровой рейкой на ровность асфальтобетонного покрытия. По нормам просветы должны быть до 3 миллиметров», – отметил эксперт дорожного хозяйства ГКУ «Амурупрадор» Гор Минасян.

На все работы потрачено 167 миллионов рублей из областного бюджета. В эту стоимость входит не только ремонт дороги, но и её благоустройство.

Кроме укладки асфальтобетонного покрытия, вдоль трассы Благовещенск – Бибиково идут работы по устройству осветительных приборов. Здесь появятся около ста фонарей. Они освятят посёлки Новый и Аэропорт.

Также вблизи этих посёлков установят остановки, а на протяжении всей дороги сделают ограждения и бордюр. Несмотря на то, что трассу комплексно не ремонтировали много лет, назвать ее аварийной было нельзя. Тем не менее дорожное покрытие решили обновить не случайно – по ней возят грузы для строительства «Силы Сибири».

«Участок дороги Благовещенск – Бибиково от нулевого до 16-го километра выбран по условиям высокой интенсивности движения – это первое. И второе – он вошёл в транспортную схему доставки грузов для строительства объектов газовой отрасли. В связи с этим он вошёл в приоритетность объектов по усилению асфальтобетонного покрытия», – прокомментировал заместитель начальника по ремонту и содержанию дорог ГКУ «Амурупрадор» Евгений Шаталов.

По обновлённой дороге амурские водители смогут проехать уже в ноябре. К этому времени там планируют завершить ремонтные работы. Гарантия на новое покрытие – 4 года.

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#строительство #транспорт

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