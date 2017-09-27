В Благовещенске спасают подстреленную собаку

Фото, видео: instagram.com/help_animals_blg

Благовещенские волонтеры борются за жизнь и здоровье собаки, которую подстрелили люди. Пуля застряла в теле животного. Псу предстоит операция.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в зоозащитной организации «Кошкин дом», 3-4 дня назад к ним обратился молодой человек и попросил оказать помощь бездомной собаке. Она жила на улице и была в очень плохом состоянии. Пес волочил лапы.

По словам волонтера Лилии Щекиной, собака, скорее всего, раньше жила в брошенном доме. Там есть будка, где она пряталась. Видимо, хозяева уехали, а своего питомца оставили.

Собаку решили отловить. 27 сентября пса повезли в клинику, где сделали рентген. Тогда волонтеры поняли, что собаку подстрелили, и пуля застряла в позвонке.

«Думали, что ее машина сбила – собаки часто волочат ноги по этой причине, а здесь именно человеческое вмешательство, огнестрел», – говорит Лилия.

В настоящее время животное находится в клинике. Выяснилось, что у пса также переломаны лапы. Вечером его должен осмотреть хирург. Собаке предстоит операция.

«Будем надеяться, что спинной мозг не задет и что в будущем она пойдет», – отмечает собеседница.

Волонтеры обратились в ряд зоозащитных организаций в других регионах, где занимаются «тяжелыми» животными. Будут обращаться и в Москву.

«Если собака не сможет ходить, у "Кошкиного дома" нет возможности содержать именно собак-спинальников. Зимой это будет проблематично. Мы, конечно, в будущем планируем сделать теплое помещение для такого рода собак, которые волочат лапы, но, так как у нас все в будках сидят и в вольерах, это животное себе зимой, к сожалению, все отморозит – почки, мочевой пузырь. Это для него смерти подобно», – добавила Лилия.