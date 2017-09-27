Участники «Амурской осени» уехали в Москву с идеей снять кино об освоении Дальнего Востока

Гости XV фестиваля «Амурская осень» активно знакомились с историей Благовещенска и всей области. Многие сожалели, что в центральной части России очень мало знают об истории освоения Дальнего Востока. Председатель жюри конкурса короткометражных фильмов Елена Гликман призналась, что историю освоения Америки она знает лучше.

«На экскурсиях у меня было совершенное откровение. Я, довольно образованный человек, вдруг подумала, что очень хорошо знаю, как были открыты и завоёваны земли Америки. Я читала об этом много литературы, смотрела об этом фильмы. Я знала, как боролись Север с Югом, и про индейцев, и про многое другое.

А про историю нашего российского Дальнего Востока не знаю практически ничего. При этом я неплохо знаю историю в рамках того, как её преподавали в школе, школу я окончила с золотой медалью. И это не только мои пробелы. Это пробелы в знаниях подавляющего большинства жителей России, это пробелы вообще в культуре.

Спросите москвичей, в какие времена началось освоение Дальнего Востока и при каких обстоятельствах? Какие народы здесь жили до этого? Были ли здесь военные действия при освоении земель? Огромная, красивая земля, богатый край – про это в кино нет практически ничего, и мне очень обидно», – рассказала Елена Гликман, генеральный продюсер кинокомпании «Телесто».

Вопрос об экранизации истории освоения Дальнего Востока уже поднимался. В 2016 году фонд «Петропавловск» провёл конкурс сценариев художественного фильма о защитниках Албазинского острога. Однако в январе 2017 года фонд сообщил, что завершает работы по «Албазинской экспедиции».

«На чём патриотизм взращивать у детей? "Викинга" сняли, "Сталинград", "Битву за Севастополь" – люди ходят. Нужно открывать новые страницы. И я уверена, что эта мысль должна быть реализована. Я увезу её в наше киносообщество в Москву», – пообещала на церемонии закрытия XV фестиваля «Амурская осень» Елена Гликман.

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