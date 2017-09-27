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27сентября
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сегодня, 15:55 9

Во Внукове амурчан выгоняют из самолета «ВИМ-Авиа» (видео)

Во Внукове амурчан выгоняют из самолета «ВИМ-Авиа» (видео)

Агония «ВИМ-Авиа» продолжается и обостряется. Как сообщили ИА «Амур.инфо» несколько амурчан, они не могут улететь самолетом авиакомпании из московского аэропорта Внуково в Благовещенск. Пассажиров сначала посадили в лайнер, но потом попросили покинуть борт.

По словам обратившихся, люди заняли места в салоне, их рейс на Благовещенск вот-вот должен был отправиться. Однако самолет так и не взлетел. Спустя полтора часа ожидания их попросили выйти, но они отказались. Сейчас, по словам пассажиров, они «держат осаду в самолете». Люди утверждают, им заявили: лететь в Приамурье авиакомпании не выгодно.

«Из Домодедова переехали на такси во Внуково, почти сутки на стульях, и вот такое», – сообщают пассажиры. Они отмечают, что их бросили, и просят «поднимать губернатора».

«62 человека, которые сидят в самолете во Внукове, улетят в Благовещенск на другом воздушном судне. Проблема заключается в том, что поручения, данные авиакомпании на самом высоком уровне, не выполняются.

Накануне на совещании в Росавиации было договорено, что для вылета оставшихся амурчан предоставят самолет небольшой вместимости, но сегодня во Внукове почему-то предоставили "Боинг" вместимостью до 200 человек. Поэтому борт в последний момент не отправили из-за маленькой загрузки. Ни аэропорт, ни авиакомпания не уведомили губернатора и правительство региона о замене борта и, соответственно, об отмене вылета.

На данный момент после вмешательства губернатора Александра Козлова во Внуково происходит замена борта, ищут экипаж. После этого состоится вылет», – сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе областного правительства.

К слову, по информации ТАСС, задолженность «ВИМ-Авиа» перед аэропортами России превысила 660 миллионов рублей.

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#«ВИМ-Авиа» #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Elena303

    Elena303
    2 часа назад

    Бедные люди, на сайте "Амурская правда" правду пишут у государства деньги на Сирию, Донбас находятся, а на строительство новой взлетной полосы в Благовещенске нет.

  • NikaK

    NikaK
    1 час назад

    Поезда отменили, самолетики тоже. Весело живем!!!!

  • Коробка с карандашами

    Коробка с карандашами
    1 час назад

    Дичь какая-то

  • тортик53

    тортик53
    1 час назад

    Да зачем людям домой лететь? Пусть сидят на чемоданах в зале ожидания с мыслями Крымнаш....

  • Adolf

    Adolf
    1 час назад

    раз не слушаются ни губернатора ни правительство, значит силушку чувствуют за спиной

  • Хмык

    Хмык
    55 минут назад

    Вот ни плюсом, ни минусом Козлову... просто факты.

    Сегодня посмотрел новости по телеку про эту авиакомпанию. В подобном положении 34 тысячи человек! Люди сидят в Турции, в Армении, еще в куче городов. И на всех них нашим властям насрать.

    В другой стране уже давно бы поснимали кучу министров и нашли возможность дать людям улететь, а у нас всё ждут, когда само рассосется. И уже несколько дней и просвета не видно.

    Теперь по нашему губернатору. От него вообще ничего не зависит. Не удивлюсь, если и он вкис с возвращением в область.

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    44 минуты назад

    На воздушном шаре полетят. Надуют все дружно- и в путь!

  • Viva

    Viva
    6 минут назад

    Икаровцы красавцы, эконом по 45 т.р. продавали сразу после задержек вимов, до конца месяца нет уже билетов, на 1 окт опять 45 эконом!, только вглубь октября стоит нормальный ценник, антимонопольщикам это не интересно?

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    4 минуты назад

    Слышал что губернатор уже решает вопрос с авиа

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