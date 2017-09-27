Во Внукове амурчан выгоняют из самолета «ВИМ-Авиа» (видео)

Агония «ВИМ-Авиа» продолжается и обостряется. Как сообщили ИА «Амур.инфо» несколько амурчан, они не могут улететь самолетом авиакомпании из московского аэропорта Внуково в Благовещенск. Пассажиров сначала посадили в лайнер, но потом попросили покинуть борт.

По словам обратившихся, люди заняли места в салоне, их рейс на Благовещенск вот-вот должен был отправиться. Однако самолет так и не взлетел. Спустя полтора часа ожидания их попросили выйти, но они отказались. Сейчас, по словам пассажиров, они «держат осаду в самолете». Люди утверждают, им заявили: лететь в Приамурье авиакомпании не выгодно.

«Из Домодедова переехали на такси во Внуково, почти сутки на стульях, и вот такое», – сообщают пассажиры. Они отмечают, что их бросили, и просят «поднимать губернатора».

«62 человека, которые сидят в самолете во Внукове, улетят в Благовещенск на другом воздушном судне. Проблема заключается в том, что поручения, данные авиакомпании на самом высоком уровне, не выполняются.

Накануне на совещании в Росавиации было договорено, что для вылета оставшихся амурчан предоставят самолет небольшой вместимости, но сегодня во Внукове почему-то предоставили "Боинг" вместимостью до 200 человек. Поэтому борт в последний момент не отправили из-за маленькой загрузки. Ни аэропорт, ни авиакомпания не уведомили губернатора и правительство региона о замене борта и, соответственно, об отмене вылета.

На данный момент после вмешательства губернатора Александра Козлова во Внуково происходит замена борта, ищут экипаж. После этого состоится вылет», – сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе областного правительства.

К слову, по информации ТАСС, задолженность «ВИМ-Авиа» перед аэропортами России превысила 660 миллионов рублей.