На храм Ксении Петербургской в Благовещенске установили главный купол

27 сентября на храме Ксении Петербургской в микрорайоне областного центра установили каркас главного купола. Процесс оказался трудоемким и не простым. Специалисты не были до конца уверены, что все пройдет успешно, тем не менее конструкцию удалось установить на крышу храма двумя кранами.

Как рассказал корреспонденту Амур.инфо помощник настоятеля храма по вопросам строительства Александр Курако, крановщики впервые проводили подобные работы. Тяжелый, весом около 6 тонн, каркас было сложно водрузить на верх здания, поэтому пришлось устанавливать его без облицовки.

«Большой купол подняли без облицовки, потому что даже сейчас было не так просто его поднять. А если бы мы его полностью облицевали, он бы весил в два раза больше, чем сейчас – то есть 13 тонн. Тогда не смогли бы его поднять совсем. Поэтому облицовка будет проходить уже наверху», – рассказал Александр Курако.

Изначально специалисты планировали привлечь для работы один мощный кран. Но оказалось, что доставить его в Благовещенск с крупных амурских предприятий не только сложно, но и дорого. Поэтому пришлось использовать два крана меньшего размера и мощности.

«Это два крана из Благовещенска. Была проблема в том, что они постоянно задействованы и принадлежат двум разным организациям. И нужно, чтобы совпало все – и погода, и чтобы у них в этот момент краны были свободны. Поэтому было проблематично все организовать. Но в итоге все получилось. Надо отметить, что установка купола прошла в праздник – Воздвижение Креста Господня», – добавил Александр Курако.

Что касается малого купола, то он пока находится на земле и ждет своего часа. Его практически облицевали и устанавливать на храм будут в готовом виде в отличие от большого купола.

Тем временем на сайте храма Ксении Петербургской продолжается сбор средств на строительство. На сегодняшний день собрано только около 300 тысяч из необходимого миллиона рублей.

«Большая часть уже оплачена заводу-изготовителю, чтобы они могли закупить материал и привезти его. Это порядка трех миллионов. Средства были собраны в качестве пожертвований заранее. Сейчас идет сбор средств, чтобы оплатить остальные работы. Ведь не только купола нужны. Там еще множество разных строительных работ», – сказал помощник настоятеля храма по вопросам строительства.

Как сообщалось ранее, купола для строящегося храма Ксении Петербургской были доставлены в Благовещенск из города Трехгорный Челябинской области. Собирали одновременно большой и малый купола. Диаметр большого купола – 14 метров.

Полностью завершить строительство храма надеются в ноябре 2018 года. Сроки работ и внешний вид храма святой Ксении Петербургской зависят от пожертвований амурчан.