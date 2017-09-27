Многофункциональные центры помогут физлицам обанкротиться

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Роспотребнадзор и Минэкономразвития прорабатывают возможность подачи заявления о несостоятельности не сразу в суд, а в МФЦ. Там помогут его правильно оформить и собрать необходимые документы. Новый способ обкатают в нескольких регионах в следующем году.

Информация о том, что МФЦ подключат к процедуре банкротства физлиц, содержится в проекте письма правительства президенту об исполнении перечня поручений по итогам Госсовета по защите прав потребителей. Документ, с которым ознакомились «Известия», подготовил Роспотребнадзор.

«В рамках пилотного проекта будет отработана возможность непосредственно в МФЦ оказания практической помощи гражданам в оформлении и направлении в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом по упрощенной процедуре», – сказано в проекте письма президенту.

Сейчас объявить себя банкротом может любой заемщик, сумма долга которого превышает 500 тысяч рублей. Он подает документы в суд, который после рассмотрения дела выносит решение. Долг могут реструктуризировать, увеличив срок кредитования или снизив размер платежа. Второй вариант — полное списание задолженности. Это влечет за собой продажу имущества должника при участии финансового управляющего. В документе сказано, что пилотный проект стартует в 2018 году.

«По результатам пилотного проекта в I квартале 2019 года будет проведен анализ его результатов в целях тиражирования во всех субъектах РФ с учетом наилучших практик», — сказано в документе.

Управляющий партнер аудиторской компании «2К» Тамара Касьянова назвала предложение чиновников нужным и современным.

«Если учесть, что банкротами нередко становятся граждане, не обладающие достаточной финансовой грамотностью, то все процедуры по оформлению несостоятельности, умноженные на внушительное число банкротов, могут заметно загрузить арбитражные суды. Такую нагрузку следовало бы распределить – в этом главная позитивная цель новации. В МФЦ обслуживание происходит довольно быстро, очередей нет, поэтому в качестве тестирования центры вполне можно загрузить еще одной задачей», – считает Тамара Касьянова.

Юрист правового департамента HEADS Consulting Анастасия Худякова считает, что не стоит ждать существенных результатов от нововведения.

«Основная проблема заключается не в сложности оформления заявления. Необходимо нести сопутствующие расходы при его подаче (пошлина, почтовые расходы, вознаграждение арбитражному управляющему), а также в ходе процедуры банкротства получать необходимую юридическую поддержку, чтобы обеспечить защиту своих интересов», – отметила специалист.

По ее словам, арбитражные суды не разгрузят – они продолжат рассматривать заявления.

Согласно картотеке арбитражных дел в январе–июне этого года банкротами признали порядка 13,2 тысячи россиян. По данным Объединенного кредитного бюро, на сегодняшний день потенциальными банкротами могут себя объявить 7,1 миллиона граждан, которые не платят по долгам более 90 дней.