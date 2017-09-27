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27сентября
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сегодня, 14:45 2

Историческое здание электроаппаратного завода засветилось

Историческое здание электроаппаратного завода засветилось

В Благовещенске практически завершилась реконструкция фасада исторической части здания бывшего электроаппаратного завода. Когда-то там располагалась городская управа. Стены, возведенные больше века назад, украсила вечерняя подсветка.

«Реставрация осуществляется полностью за наш счет, – рассказал генеральный директор завода Виктор Бобрышев. – Работы на этом участке практически завершены, осталось только получить заключение. На участке по улице Богдана Хмельницкого, где более новое здание, еще есть над чем поработать».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», реставрационные работы начались в мае 2017 года. Зданию городской управы еще дореволюционного Благовещенска решили вернуть первоначальный вид. Работы планировалось завершить до 1 августа. Однако из-за дождей реставрация затянулась.

Кирпичные стены очистили, разрушенную кладку восстановили, частично провели штукатурные работы. В сентябре заработала подсветка фасада. Сейчас здание светится с 21 до 24 часов. Но это график на «лето», и, возможно, он будет изменен.

Пока не решен вопрос с насаждениями. Деревья по улице Ленина – часть из них довольно старые – частично закрывают и обновленный фасад, и подсветку. Виктор Васильевич рассказал, что сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы частично проредить насаждения или совсем убрать некоторые.

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#память #строительство

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Комментарии
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  • ММС

    ММС
    7 минут назад

    Ляпота!

  • архивная

    архивная
    5 минут назад

    Молодец директор,не пожалел денег,красиво сделал,и деревья надо проредить,чтоб красоту видать было всем,как это сделали в Центре эстетического воспитания детей имени В.В.Белоглазова.

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