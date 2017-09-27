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27сентября
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Отопительный сезон в Благовещенске начнется раньше – 28 сентября

Отопительный сезон в Благовещенске начнется раньше – 28 сентября
Фото: kazanfirst.ru

В четверг, 28 сентября, в Благовещенске стартует отопительный сезон. Таким образом, в областном центре он начнется раньше, чем предполагалось. Ранее озвучивалась дата 2 октября.

Постановление о начале отопительного периода в городе подписала мэр Благовещенска Валентина Калита.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, из-за значительного похолодания было принято решение не дожидаться среднесуточной температуры +8 градусов в течение пяти дней и начать подачу тепла с завтрашнего дня.

Благовещенцам до подачи тепла необходимо закрыть все краны на радиаторах и трубах отопления.

Запуск централизованных систем теплоснабжения города будет осуществлен в трехдневный срок. Если по истечении этого срока тепла не будет, горожанам необходимо обратиться в свою управляющую компанию, ТСЖ или ЖСК.

Кроме того, горожане могут сообщать о несвоевременном поступлении тепла по телефону горячей линии ЕДДС: 59-28-26, а также в социальной сети Instagram, аккаунт: @blagoveshchensk.rf.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • Шипишка

    Шипишка
    22 минуты назад

    Ура!

  • Unicorn

    Unicorn
    19 минут назад

    Юху! Спасибо центру за это)

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