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27сентября
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сегодня, 14:27 0

В одном из районов Белогорска отопление могут дать позже 2 октября

В одном из районов Белогорска отопление могут дать позже 2 октября
Фото: 31tv.ru

Отопительный сезон в микрорайоне Транспортный Белогорска может начаться позже, чем по всему городу. Связано это с запланированными энергетиками работами, из-за которых 2 октября могут быть обесточены котельная «Транспортная» и котельные воинских частей.

Как сообщало Амур.инфо, тепло в дома Белогорска начнет поступать 2 октября. Соответствующее постановление подписал глава города Станислав Мелюков.

«Начало отопительного сезона для любой котельной – это сложный технологический процесс, зависящий от многих обстоятельств. Для самой большой котельной Белогорска "Транспортная", работающей на мазуте, он сложен втройне. Котельная относится к потребителям электроэнергии второй категории по надежности электроснабжения. Запуск системы отопления и подачи теплоносителя проводится постепенно. Планировалось начать процесс 30 сентября с тем, чтобы тепло поступило уже 2 октября, – говорит руководитель Горэнерго Виталий Бардаш. – Мы получали уведомление от энергетиков в середине сентября о том, что работы планируются. Но тогда еще не была ясна дата начала отопительного сезона. Ведь она зависит от температуры наружного воздуха».

Как сообщает пресс-служба главы Белогорска, переговоры с энергетиками о возможном переносе даты проведения работ ни к чему не привели.

«Теперь, в день заполнения систем нагретым теплоносителем, в начале отопительного сезона, даже трехчасовое обесточивание котельной "Транспортная" чревато более поздним поступлением тепла в жилые дома и объекты социальной сферы, – отметил замглавы Белогорска по ЖКХ Александр Башун. – Это не только сложности технологические, но и материальные. Ведь работает котельная на мазуте».

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#Белогорск #ЖКХ

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