Порывистый ветер, местами до нуля: прогноз погоды в Амурской области на 28 сентября

Фото: wallls.ru

28 сентября, в четверг, в Амурской области будет переменно облачно, ночью местами ожидаются слабые и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью местами опустится туман.

Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 2-7, местами с порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха в северных районах установится на уровне 1...6 градусов ниже нуля, югу – от минус 2 до +3. Днем по северу – 3...8 со знаком плюс, местами около 0, по югу – до 10 градусов тепла.

В Благовещенске ночью малооблачно, без осадков. Ветер подует с запада со скоростью 2-7 метров в секунду, порывы будут достигать 12 метров в секунду. Уличный термометры покажут -1...+1 градус.

Днем в областном центре осадков не ожидается. Ветер западного направления разовьет скорость до 7 метров в секунду, с порывами до 14 метров. Температура воздуха составит +7...+9 градусов.