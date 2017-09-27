Жителю Тынды, почти пять лет находившемуся в розыске, вынесли приговор

22 сентября Тындинский районный суд вынес приговор жителю Тынды, который почти пять лет находился в розыске. Мужчину осудили за незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотиков в особо крупном размере.

24февраля 2012 года амурчанин купил за 6 000 рублей у неустановленного следствием лица три свертка с героином массой 2,92 грамма, что является особо крупным размером. Наркотики он хранил при себе без цели сбыта до момента изъятия сотрудниками наркоконтроля.

Мужчине удалось скрыться. 6 июня 2012 года его объявили в розыск, 18 января 2017 года местонахождение мужчины было установлено.

Суд при назначении наказания учел личность подсудимого, обстоятельства совершения преступлений и назначил ему 5 лет 3 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура Амурской области.